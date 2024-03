Lenia Batres propone en la SCJN revisión de criterio en 'vicios de procedimiento legislativo'.

La ministra Lenia Batres, propuso en la corte revisión de criterio en “vicios de procedimiento legislativo”; por lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que revisará si mantiene sus criterios sobre dichos vicios de procedimiento como argumento para invalidar leyes.

El Pleno de la SCJN determinó este jueves que volverá a discutir y hacer explícitos los escenarios en los que puede discutir vicios de procedimiento legislativo en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como los efectos de dichas irregularidades.

Batres realizó esta propuesta debido a que recordó en 2023, la SCJN invalidó la reforma a leyes secundarias en materia electoral impulsada por el Gobierno, conocida como Plan B, esto bajo el argumento de vicios de procedimiento en ambas cámaras del Congreso.

Durante sesión se determinó que será a principios de mayo o finales de abril que discutirán cuatro proyectos relativos a la anulación de reformas del llamado Viernes Negro del Senado en abril de 2023, esto cuando Morena dejo pasar en fast track cambios a veinte leyes, que resultaban algunas importantes para la 4T.

Durante su historia la Corte ha tenido distintos criterios sobre el tema hoy expuesto; actualmente los vicios de procedimiento no se deben discutir de oficio, sino sólo si el promovente los hace valer en la demanda, pero hay diferencias entre los ministros y ministras sobre el "potencial invalidante" de estas irregularidades.

Batres externó la semana pasada su inconformidad porque la invalidez de un decreto de Colima por vicios de procedimiento, impugnado por cuatro municipios, se aplicó para la demanda de uno de ellos; en esa sesión anunció que documentará las inconsistencias en que ha incurrido al Corte al aplicar este criterio.

"No hay consistencia, ya no le aplicaré otro término, no veo consistencia en la referencia al proceso legislativo en el impacto sobre la validez o invalidez de las normas", dijo hoy Batres.

Lo anterior dijo origen a una discusión de más de media hora, misma que freno el ministro Jorge Pardo Rebolledo, recurriendo a razones técnicas para explicar porque por vicios de procedimiento no se podía discutir en el asunto de hoy; el ministro Alfredo Gutiérrez fue quien propuso que se tomen nuevas votaciones sobre los criterios en la materia, el Pleno aceptó la propuesta.

