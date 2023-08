Libros de Texto: Marx Arriaga defiende nuevos materiales para ciclo 2023-2024

El director General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, defendió los nuevos libros de texto para el ciclo 2023-2024 ante las críticas que derivaron de los errores hallados en los materiales y la falta de coincidencia ideológica con los contenidos propuestos.

Por medio de su cuenta de Twitter, Arriaga Navarro resaltó que en algunas publicaciones en medios de comunicación se mencionó que el hecho podría derivar en nueve años de prisión para los “responsables” de la controversia que envuelve a los nuevos materiales.

“Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”, escribió.

El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión.

Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando! pic.twitter.com/Gl2x9yc7mJ — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) August 2, 2023

Al responder a un comentario del expresidente panista Felipe Calderón, le compartió imágenes de algunas páginas de los nuevos libros donde se critica la gestión que hizo durante su sexenio en materia de seguridad.

En dichas páginas se refiere que la administración calderonista estuvo marcada por la guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

También se le acusa de desarrollar programas antisociales y antilaborales, como la reforma a la Ley del ISSSTE con la que se canceló la jubilación generacional e impuso las cuentas individuales y el Afore.

También compartió fotografías de libros utilizados en otras administraciones en donde se resaltaban acciones de los gobiernos priistas.

“Empiezo a compartirles hojas interesantes de los libros de texto de la Vieja Escuela Mexicana que tanto añora @RicardoAnayaC, @FelipeCalderon o @ClaudioXGG. Aquí una de sus editoriales preferidas y la manera cómo abordaban "las bases del crecimiento económico", dijo.

Critica Xóchitl Gálvez que libros de texto sean una herramienta de “politiquería”

Xóchitl Gálvez criticó que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en lugar de ayudar a que los estudiantes mexicanos tengan un buen futuro son una herramienta de “politiquería”.

A través de sus redes sociales, la aspirante a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México reprochó que desde el gobierno se busque condenar a México a la ignorancia.

Por ello, la también senadora de Acción Nacional se pronunció a favor del “aspiracionismo”, al impulsar una educación de calidad, brindándole a las nuevas generaciones diferentes alternativas.

“En lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la @SEP_mx serán una herramienta más de politiquería. ¡Basta de condenar a México a la ignorancia! Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. ¡Sí al aspiracionismo con educación de calidad!”, manifestó.

Petición para frenar distribución de nuevos libros supera 57 mil firmas

Una petición para que se frene la distribución de los nuevos libros de texto para preescolar, primaria y secundaria ha recabado hasta esta mañana más de 57 mil firmas.

La solicitud planteada por medio de la plataforma Change.org por parte de la investigadora en el Cinvestav, Alma Maldonado, demanda no frenar la repartición sino también volver a utilizar los libros anteriores en lo que se resuelven los temas legales que envuelven al nuevo proyecto educativo.

Este lunes, una jueza federal dio un plazo de 24 horas para que las autoridades correspondientes demuestren que los materiales se apegaron al marco legal para la producción de los libros -cuya distribución se debía frenar hasta concluir el asunto- como lo instruyó desde la suspensión otorgada hace más de un mes a la Unión Nacional de Padres de Familia.

Sin embargo, ayer la dependencia respondió que ya cumplió de manera “escrupulosa” y la titular de la misma, Leticia Ramírez Amaya confirmó que los libros ya se encuentran en los almacenes de las zonas escolares, listos para ser entregados el próximo ciclo escolar.

En la petición planteada por Alma Maldonado se apunta que este proceso no debe continuar mientras el contenido “no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes, así como de grupos docentes con experiencia en el aula y de diseñadores profesionales”.

La solicitud ya alcanzó las 57 mil 151 firmas hasta las 11:00 horas de hoy. Algunos de los comentarios de los firmantes critican el proceso impulsado por la SEP y lo acusan de no fomentar una educación científica.