Lilly Téllez declina participar en proceso de Frente Amplio por México rumbo al 2024

La senadora Lilly Téllez anunció este miércoles que se retira de la contienda por la candidatura presidencial de la coalición Frente Amplio por México.

"Ya he decidido que no participaré en ese proceso (...) por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada ", afirmó la legisladora.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

A través de sus redes sociales, Téllez explicó que el motivo de su salida se debe a las inconsistencias en el método de la oposición para elegir a su candidato presidencial.

“El método así como se ha planteado no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”, dijo.

Deseó suerte a quienes participen por la candidatura presidencial de la oposición, como Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Creel, además afirmó que seguirá denunciando al gobierno "corrupto, inepto y mentiroso".

FGR