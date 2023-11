Marcelo Ebrard no se encuentra hospitalizado y sube video para desmentir; 'gozamos de cabal salud'

Marcelo Ebrard aclaró que no se encuentra hospitalizado como se reportó en la víspera, incluso en sus redes sociales informó que goza de cabal salud.

"De regreso aquí a mis actividades habituales en el camino de México, me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy aquí en mi oficina", expresó.

"Saludos cordiales, por fortuna gozamos de cabal salud".

Saludos cordiales , por fortuna gozamos de cabal salud . pic.twitter.com/9yRu3fNT0E — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 8, 2023

Previamente, el equipo de trabajo de Marcelo Ebrard desmintió que el excanciller se encuentre internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, por problemas de salud, como se difundió esta mañana en un portal de noticias.

“Marcelo Ebrard trabaja con normalidad en su oficina. Esta nota es falsa”, publicó Daniel Millán, del equipo de comunicación del extitular de Relaciones Exteriores, en sus redes sociales.

La nota de Proceso señala: “Marcelo Ebrard se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal. A últimas fechas se ha mantenido alejado del escenario político electoral del país y mientras se espera la respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena”.

De acuerdo con la información del medio de comunicación, Ebrard presentó un cuadro de presión arterial elevado, y desde ayer se encuentra en dicho hospital, según fuentes cercanas al excanciller.

fgr