Mario Delgado: Hay margen para un proceso interno sin contratiempos

No hay posibilidad legal de que las autoridades judiciales echen abajo el proceso de Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la transformación, sostuvo su presidente nacional, Mario Delgado.

“Estamos absolutamente blindados porque la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establecen como derecho de los partidos la posibilidad de autoorganizarse y a la autodeterminación, sin que, obviamente, se convierta en una precampaña. Hemos sido muy cuidadosos”, dijo a La Razón, con la seguridad de que han utilizado esta mecánica en 23 procesos y ha salido adelante frente a las impugnaciones presentadas.

Advirtió que si se violaran las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció, sí podría inhabilitarlos para la competencia presidencial, aunque tienen un “margen suficiente para realizar este proceso interno sin contratiempos” y que no se caiga en ninguna falta.

Descartó algún riesgo de quiebre en Morena, una vez que se conozca el resultado de la encuesta que definirá al coordinador de la defensa de la 4T, porque quienes participan, dijo, son personas de primer nivel, comprometidas con el proyecto de nación y con una gran lealtad hacia el Presidente de la República, y no “políticos improvisados, completamente diferentes” a Ricardo Mejía.

Algunos señalan un proceso electoral anticipado. ¿Morena se anticipó? Nosotros siempre hemos establecido procesos internos para que cuando lleguen los electorales no tengamos desgaste. Dentro de esa tradición de hacer una reorganización interna para la promoción del partido, arrancamos este proceso que llevará a que el ganador o ganadora de la encuesta sea responsable de organizar los trabajos de defensa de la 4T; es una línea dictada por el Consejo Nacional, fortalecer este proceso histórico de transformación, y necesitamos alguien que lo encabece. El INE acaba de dictar medidas cautelares, delimita el alcance de este proceso y nosotros coincidimos absolutamente. Obviamente no se puede llamar al voto, no puede haber promoción personalizada, no se puede pedir el apoyo para una candidatura o una precandidatura; tiene que haber una estricta fiscalización de los recursos; en fin, limitaciones que nosotros ya habíamos establecido como reglas internas, para no caer en algún acto que violara la ley.

¿Ves riesgos de que el INE o el Tribunal Electoral inhabilite a algún aspirante si viola la ley? Si se violaran las medidas cautelares, pues desde luego que sí. Por eso el propio partido les ha dado recomendaciones por escrito e incorporado las medidas cautelares, para que no se caiga en ninguna falta. Sí hay que ser cuidadosos y respetuosos de lo que señala la ley para no tener problemas. Tenemos un margen suficiente para realizar este proceso interno sin contratiempos, que se cumpla el objetivo de que la gente conozca a estos perfiles, y que pueda decidir a través de las encuestas.

Has referido que el proceso interno está blindado constitucionalmente pero, ¿no hay ventana para que las autoridades judiciales lo echen abajo? De ser así, ¿Morena tiene un plan B? No. Estamos absolutamente blindados, porque la Constitución y la LGPP establecen, como derecho de los partidos, la posibilidad de autoorganizarse, y a la autodeterminación. Ya lo dice el propio INE: los partidos, como Morena, tienen derecho a hacer estos procesos internos de organización, sin que, obviamente, se convierta en una precampaña. Sí estamos blindados; hemos sido muy cuidadosos; tenemos 23 procesos anteriores donde hemos utilizado esta figura, esta misma mecánica, y todas han salido avantes ante distintas impugnaciones.

Estamos absolutamente blindados (en el proceso interno) porque la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establecen como derecho de los partidos la posibilidad de autoorganizarse y a la autodeterminación, sin que, obviamente, se convierta en una precampaña Presidente nacional de Morena, Mario Delgado

Habías mencionado que no habría recursos para las giras de los aspirantes, ¿qué cambió? Buscamos que hubiera una contienda pareja, en igualdad de circunstancias que, como muchos de ellos reclamaron, con piso parejo, y el tema del financiamiento podía eventualmente convertirse en una situación de ventaja o desventaja. Entonces decidimos darles algo y al ser funcionales al partido, pueden ejercer recursos del mismo para viáticos; esto es, traslados, hospedaje y comida de los aspirantes, y logística de evento; es decir, renta del lugar, de carpas, sillas, agua, audio, que es lo que se necesita para financiar las actividades. Encontramos la figura correcta dentro de nuestros institutos (Morena, PT y PVEM) para que ellos pudieran ejercer parte de los recursos que tenemos como gastos ordinarios. Una vez que lo resolvió el CEN pudimos dar luz verde al financiamiento, y esto nos da certeza del origen de los recursos y absoluta transparencia en su ejercicio. Y no sólo vamos a ir a la fiscalización del INE, sino que quincenalmente vamos a dar a conocer en qué se ha gastado.

¿Ves riesgo de quiebre en Morena a partir de los resultados de la encuesta, de que se presente el fantasma de Ricardo Mejía? No, porque quienes están participando son personas de primer nivel, completamente diferentes, comprometidas con el proyecto de nación, con una gran lealtad hacia el Presidente. No son políticos improvisados, son políticos de principios, de valores, y que estamos seguros que van a estar a la altura. A nosotros, como partido, nos corresponde garantizar un proceso electoral con transparencia, equitativo, democrático, con piso parejo, y donde nada se interponga en una decisión que le corresponde sólo al pueblo. Por eso está blindado el tema de la encuesta, totalmente supervisada, con la participación de cuatro encuestadoras espejo, para que no quede duda sobre el ganador o ganadora.

¿Cómo llega Morena al 2024?, ¿con qué fortalezas y debilidades? Arrancamos nuestro proceso de organización. Tuvimos una reunión con los comités ejecutivos estatales y nos planteamos una meta ya: 33 millones de votos para el 2024. El proceso interno yo veo que va a terminar fortaleciéndonos, porque va a comprobar, una vez más, que somos el partido de la gente, somos el partido del pueblo, somos un instrumento de lucha del pueblo. Vienen nueve entidades que van a estar en disputa, de las cuales vamos a refrendar el triunfo en las que actualmente gobernamos, y podemos arrancarle una o dos a la oposición. Queremos la mayoría también en los congresos donde habrá elecciones, para que siga avanzando nuestro movimiento. Vamos a ganar la Ciudad de México, y a recuperar varias alcaldías que perdimos en 2021.

¿Cuál es tu valoración sobre el bloque opositor en el mismo sentido? Creo que, qué bueno que ya se están organizando. Estaremos listos para enfrentar a cualquiera de los candidatos que elijan.

La Convención Morenista ha enfatizado que las bases del partido han sido marginadas, ¿qué le dirías a personajes como John Ackerman? Todos los congresistas nacionales han sido partícipes. Los consejeros representan al Congreso Nacional. Tuvimos un proceso interno con la participación de más de dos y medio millones de militantes, que de manera democrática eligieron al Congreso Nacional, y éstos, a su vez, al Consejo Nacional. Nuevos comités ejecutivos estatales electos en todo el país, nuevos consejos estatales también, un nuevo Consejo Nacional con la representación de los gobernadores, de los consejeros fundadores eméritos. Tenemos un nuevo Comité Ejecutivo electo durante el Congreso, tenemos nuevos estatutos, nuevos documentos básicos; en fin, la base es la que ha construido este gran movimiento.

En el hipotético escenario de que Yeidckol Polevnsky gane el recurso que ya interpuso ante la negativa de su registro en el proceso interno, ¿se le permitiría estar en la encuesta? El Consejo Nacional determinó invitar a cuatro perfiles que son conocidos ya por todas y todos, y lo estableció nada más como una invitación a estos cuatro.

¿De qué factores depende que decidas contender para la Jefatura de Gobierno? No, estamos ahora en esta gran tarea que requiere toda nuestra atención y responsabilidad, que es terminar con un proceso interno que preserve, se garantice la unidad, que es lo que nos va a dar la posibilidad de que este proceso histórico que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador nos dure muchos años.