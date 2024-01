MC inicia proceso de registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial

Movimiento Ciudadano dio inicio al evento para el registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial único.

El coordinador de los diputados federales llegó acompañado por el líder nacional Dante Delgado y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El dirigente nacional emecista destacó que “el destino” les está dando la oportunidad de encabezar un proceso de innovación, que ahora encabezará Jorge Álvarez Máynez.

Afirmó que priorizarán la información hacia los ciudadanos y estableció que hay tres limitaciones en el partido: prohibido no informarse, prohibido no sumar y prohibido no innovar.

Antes del evento de registro, Dante Delgado negó que la postulación de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial único sea la imposición del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En el contexto de la reunión previa de la comisión permanente emecista, a la que asistieron los principales liderazgos del partido naranja, puntualizó que se buscó un consenso, por lo que el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano contó con la voz de otros precandidatos y legisladores.

“Su trabajo (de Jorge Álvarez Máynez) es excelente, su formación académica, su liderazgo, su don de la palabra, no es una designación del gobernador, se construyó un consenso”, afirmó.

En ese contexto, el gobernador de Nuevo León reiteró que el precandidato presidencial emecista tiene el perfil joven que requiere el país y presumió que tan sólo con el anuncio que hicieron ayer de su postulación lograron movilizar las redes sociales.

“Álvarez Máynez es hoy la cabeza, es alguien a quien respeto y quiero mucho, es un perfil joven y a su corta edad mi compadre es coordinador de Movimiento Ciudadano, en menos de 24 horas llevábamos seis millones de reproducciones, ya quisiera Xóchitl tener ese alcance, ya quisieran las candidatas de enfrente tener ese empuje”, manifestó.

