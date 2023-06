'Me quedo en Seguridad y Protección Ciudadana, aquí seguiré sirviendo', afirma Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, rechazó que vaya a dejar el gabinete para buscar algún cargo de elección popular y afirmó que se mantendrá al frente de la misma dependencia.

Previo a la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá con los miembros de su gabinete para definir a quienes renunciarán a sus cargos, el mandatario descartó que esta situación vaya a afectar la marcha de su gobierno .

Mencionó el caso de Rodríguez a quien, dijo, le hicieron dos propuestas, una de ellas “tentadora”, por lo que le preguntó directamente a la secretaria.

“(Las renuncias del gabinete) no perjudica la marcha del gobierno; además, vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, por mujeres, por hombres con convicción, con principios, no va a haber ningún problema. Además, tienen derecho a participar, a Rosa Icela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso, tuvo dos propuestas y le dije ¿vas a querer o no vas a querer?”, expresó.

La misma titular de la SSPC tomó la palabra durante la conferencia mañanera y precisó que le pidió al presidente de la República mantenerse como parte del gabinete y al frente de la misma secretaría.

“Hay dos propuestas y yo le pedí (al presidente) que, por favor, me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Me hicieron otra propuesta y le dije ¿me permite seguir en su gabinete? Creo que aceptó. Hasta ahí, ya dije que me quedo en seguridad, Seguridad y Protección Ciudadana, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos y también con mis compañeros de gabinete todas las mañanas”, declaró.

Ante la respuesta, López Obrador le agradeció por quedarse al frente de las tareas de seguridad del país: “Vamos bien y con ella es una garantía, entonces yo le agradezco mucho”, dijo el titular del Ejecutivo federal, quien entre risas evitó responder si a Rosa Icela Rodríguez la propusieron para ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y sólo comentó: “estaba tentador lo otro”.

