'Quien me sustituya será una gente honesta y humana', advierte AMLO

Al inaugurar las instalaciones del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay de qué preocuparse porque seguirá la Cuarta Transformación, y quien lo sustituya es una persona honesta y humana.

Desde el corazón del barrio bravo de Tepito, AMLO refrendó que es maderista y de ninguna manera está a favor de la reelección, a siete meses de entregar la banda presidencial, luego de que algunos asistentes le gritaron que no se vaya.

“Hay quienes dicen, piensan, qué va a suceder después. Me faltan siete meses (…) No (a la reelección). Me voy a ir, soy maderista. Sufragio efectivo, no reelección. No hay que preocuparse por el futuro porque el porvenir va a venir acompañado de la justicia, va a continuar la transformación”, mencionó.

En su mensaje, precisó que “quien me va a sustituir tiene la misma manera de pensar, es una persona humana. Quien me va a sustituir no puede ser, estoy seguro, que va a ser mucho mejor”.

Dijo por su parte que él ya se va a jubilar para poder tener la mente, el cuerpo y el alma activos. “Voy a estar haciendo ejercicio, caminando, a estudiar bastante, quiero hacer investigación sobre cómo era la vida y el pensamiento en la vida prehispánica”, adelantó.

AMLO agradeció al jefe de Gobierno, Martí Batres, por el respaldo de la Ciudad de México en la construcción del Bachillerato Tecnológico, a quien calificó como una “gente honesta, trabajadora y con convicciones”.

Informó que las nuevas instalaciones del BTED permitirán a los jóvenes practicar boxeo, béisbol o atletismo, a fin de sacarlos de “las garras de la delincuencia” y alejarlos de conductas antisociales.

“Si no quieren continuar en su trayectoria deportiva profesional, puedan continuar estudiando o si no dan el ancho, no aguantan lo que se requiere de técnica y de fortaleza, los ganchos al hígado, entonces que digan no, mejor voy a seguir estudiando, que terminen su preparatoria, sigan adelante, que puedan formarse como maestro de educación física o estudiar cualquier carrera en la universidad”, refirió.

AMLO destacó que ya se tomó la decisión de que antes de concluir su sexenio en septiembre próximo, si deciden los estudiantes de este bachillerato continuar en la Universidad, tendrán garantizada su beca económica.

“El deporte es fundamental, es medicina preventiva en el sentido amplio, si se practica el deporte se evitan las enfermedades; si se practica el deporte se aleja la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso es muy importante la actividad deportiva, vamos a seguir apoyando en el tiempo que nos queda”, manifestó AMLO.

