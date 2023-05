Ebrard anticipa defensa de mexicanos ante leyes antiinmigrantes en Florida

México podría sumarse en una demanda en contra de las leyes antiinmigrantes aprobadas por Florida y que entrarán en vigor a partir de julio próximo, no sería como demandante directo, pero sí a través de un instrumento conocido como “Amicus Curiae”, adelantó el canciller Marcelo Ebrard.

“El Gobierno de México no podría dentro de la esfera de Estados Unidos, pero sí ciudadanos americanos y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano, no va a faltar quién dentro de los 38 millones presente esa, digamos, esa denuncia, esa demanda. Y en su momento México puede concurrir como amicus curiae, quiere decir cuando tú presentas amistosamente un argumento, pero no sería indispensable, pero sí la comunidad mexicana en Estados Unidos seguramente lo va a hacer”, explicó el canciller a su salida de Palacio Nacional, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir cartas credenciales de siete nuevos embajadores.

Señaló que en su reciente visita a Florida, conversó con la comunidad mexicana que radica en ese estado, ante quienes se comprometió a diseñar una defensa estratégica contra estas leyes que resultan racistas.

“Estuve con ellos en Florida, están preocupados por esas leyes, son leyes claramente racistas, invaden la esfera de los derechos fundamentales de las personas y entonces la instrucción que yo tengo es que México prepare, el Gobierno de México, la defensa jurídica caso por caso y también la impugnación al aspecto racista de la ley. Porque una ley contra personas migrantes o con movilidad laboral como la que está proponiendo el… o ya aprobó el gobierno de Florida, te lleva al racismo porque la forma de ubicar a las personas por como hablan o como son, de qué etnia son, son leyes racistas“, señaló Marcelo Ebrard.

Entre los nuevos embajadores se encuentra el de China, Zhang Run, el canciller reveló que sí conversaron el Presidente y él con el diplomático sobre el tráfico de precursores químicos para la elaboración de Fentanilo.

“Como ustedes saben, en el caso de China estamos avanzando mucho con varios convenios en materia policial en torno al tema de los precursores químicos, hay una gran cooperación con China, la vamos a mantener. Ese tema que sí lo mencionó el presidente como algo que nos importa, son temas importantes para los dos países. Vi buena disposición del embajador y espero tener pronto buenos resultados”, concluyó el canciller.

JVR