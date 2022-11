México exige un esfuerzo a Estados Unidos para detener el flujo de armas y drogas por la frontera: Marcelo Ebrard

El control de armas se ha convertido en un asunto primordial para México, pues solo así se logrará reducir los índices de criminalidad, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard al inaugurar la conferencia internacional "El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México", organizada por el Colegio de México.

“Para México lo esencial es el control de tráfico de armas hacia nuestro país, o sea, no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas, alguien se preguntará ¿qué no le toca a México frenar ese flujo? bueno, en buena medida lo estamos haciendo, ahora lo van a ver ustedes, se puede hacer mejor, pero van a ver ustedes, qué cosas está haciendo y pensamos que de Estados Unidos en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes en esta materia, ¿por qué?, porque se tomaba el argumento de que el Congreso no quiere modificar la ley de que no es no se pueden restringir a los ciudadanos, la Primera Enmienda, la Segunda Enmienda”, destacó en su participación Ebrard.

Señaló que mientras a Estados Unidos le preocupa el tráfico de precursores químicos “a México le preocupa que haya un esfuerzo coincidente proporcional para reducir este flujo, porque este flujo es lo que arma a todos los grupos delincuenciales en México y provoca una violencia importante en nuestro país muy importante, es más, yo les diría a ustedes, si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia, que tenemos”.

Reconoció que esta lucha va a tomar mucho tiempo y aunque no es el único factor, sí es determinante para avanzar en la lucha contra la inseguridad en el territorio nacional.

“Hay estados de la República por ejemplo Yucatán marcadamente en donde hemos encontrado muy pocas y Oaxaca, salvedad hecha de una parte del Istmo, también fuera de allí y de las serranías del Norte todo nuestro país tiene una pandemia de armas con diferentes grados de intensidad”, indicó el canciller al mostrar los mapas de decomiso de armas utilizadas en delitos en nuestro país.

Esa información se cruzó con las tiendas en Estados Unidos donde los criminales pueden adquirir armas sin ningún tipo de control. “Arizona es muy curioso porque nos hemos encontrado que se venden mucho más ahí que incluso que Texas cuando suponíamos que se vendían más en Texas que en otras partes; entonces son los datos, de ahí fuimos a identificar quién las vende nos damos cuenta que el esfuerzo que tiene que ser Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo a México, es muy pequeño respecto al esfuerzo que México tiene que hacer para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos, hay una desproporción de esfuerzo”, señaló Marcelo Ebrard.

Resaltó que México ha logrado decomisar 45 mil armas fabricadas en Estados Unidos y que terminaron en Ciudades como Juárez o Tijuana, del lado mexicano, pero no es un problema exclusivo porque en el vecino del norte se han incrementado en 30 por ciento los homicidios en los estados donde se ha liberado el comercio de armas.

