“México hará lo que EU diga”, dice líder de Cámara de Representantes

En una nueva ofensiva de legisladores estadounidenses en contra de nuestro país, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que “México hará lo que le digamos”, al hacer un intento por presionar al presidente Joe Biden para que le vuelva a imponer al Gobierno mexicano el plan Quédate en México, que permitía frenar el flujo migratorio y al cual se opuso el propio mandatario estadounidense.

De hecho, ese esquema, que aplicó Donald Trump en su gobierno y que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras esperaban las audiencias para exponer sus casos, fue cancelado por la administración Biden.

Ayer, el legislador republicano relató que hizo un llamado a Biden a restablecer dicho plan para los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos; sin embargo, el mandatario respondió que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo aceptaría.

“Usted es el presidente de Estados Unidos. Actúe como tal (...) Señor presidente, somos Estados Unidos. México hará lo que le digamos, está bien. El presidente Trump lo hizo. ¿Por qué usted no puede hacerlo?”, expresó Johnson, en conferencia de prensa.

En medio de la tensión entre López Obrador y funcionarios de EU por el caso de los reportajes sobre investigaciones al mandatario mexicano por supuestos apoyos del narco, el líder de los representantes (diputados) estadounidenses estimó que si se aplica el plan Quédate en México, por sí solo reduciría en 70 por ciento el flujo migratorio.

“Le dije eso al presidente nuevamente en la Casa Blanca. Actuó como si nunca hubiera escuchado eso, no entendió, dijo que no podía hacerlo. Le dije: ‘Eso no es cierto’”, comentó Johnson, y enseguida dijo que el presidente Biden le respondió: “Bueno, México no quiere eso”.

El legislador republicano expuso al mandatario estadounidense las leyes a las que puede recurrir para restringir el flujo migratorio, entre ellas, Quédate en México.

Congresistas republicanos han insistido, desde hace varias semanas, en exigir mayores restricciones migratorias a cambio de aprobar un presupuesto que incluya ayuda para Ucrania e Israel, lo que ha puesto en aprietos a la administración Biden.

En ese contexto, Mike Johnson consideró que la visita de ayer del presidente a Brownsville, Texas, es “demasiado pequeña y demasiado tarde”, y señaló que la política implementada por su administración ha causado daños extraordinarios al país por el ingreso masivo de migrantes.

Indicó que Biden sólo ha visitado la frontera dos veces en tres años de gobierno, con lo cual, añadió, quiere evitar la realidad de la actual crisis fronteriza al acudir al punto de acceso número 29 en lugar de ir a un lugar más crítico por el paso de indocumentados.

“Si vamos a ocuparnos primero de las necesidades de Estados Unidos, eso significa dos cosas: significa asegurar la frontera. Lo repetiría 10 veces para enfatizar, pero entiendes lo que estamos diciendo aquí. Tenemos que asegurar la frontera. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que financiar nuestro gobierno”, agregó el legislador.

El presidente de la Cámara de Representantes resaltó que Trump mostró fuerza para contener a los migrantes que ingresan por la frontera sur, mientras que Biden denotó debilidad.

“Un presidente estaba construyendo un muro. El presidente Trump estaba tomando medidas enérgicas contra quienes intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Estaba apoyando a nuestros agentes de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), utilizó su autoridad ejecutiva para detener la inmigración ilegal.

“El actual presidente, Biden, está haciendo exactamente lo contrario de todas esas cosas. Detuvo la construcción del muro, detuvo las deportaciones, cedió el control operativo a los cárteles y a los traficantes, e hizo todo lo que pudo para incentivar la inmigración ilegal”, acusó Johnson.