México propone al G-20 políticas de inclusión digital para todo el mundo

Al participar en el segundo y último día de trabajos del Grupo de las 20 economías más importantes del mundo (G-20), el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, abordó la "Transformación Digital" y se pronunció a nombre de México porque el desarrollo en la materia incluya a todos los habitantes del planeta.

"Primero, el tema de la inclusión. Tenemos una brecha muy grande en el acceso digital, no sólo acceso a las redes sino analfabetismo también. Se estima que el 34 por ciento no tiene acceso a línea en toda la población mundial, 34 por ciento, son millones y millones en desventaja; además, un 44 por ciento no tienen habilidades mínimas para conectarse a la red", advirtió Ebrard Casaubón.

Añadió que la inseguridad cibernética es una preocupación constante de los ciudadanos que requiere respuestas por parte de sus autoridades.

"Valdría mucho la pena que hiciéramos un esfuerzo de coordinar nuestras regulaciones para proteger la seguridad en el sentido amplio y también la seguridad de las y los ciudadanos respecto al alcance de la vigilancia de datos, sería una gran aportación del G-20, me parece", consideró el canciller.

Indicó que una aportación de los miembros de este grupo sería garantizar la competencia del sector, al mismo tiempo que se protege la identidad de las personas.

"Podríamos también trabajar para proteger los derechos de las personas, limitar la vigilancia y tratar de impedir el monopolio y el oligopolio que son muy riesgosos para las libertades humanas, hay muchos esfuerzos exitosos en todo ello" Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Por otra parte, Ebrard manifestó que el Gobierno de México está preocupado por los recientes ataques con misiles en contra de Ucrania, sobre todo porque la población civil ha resultado afectada.

"También suscribimos el llamado imperativo al cese de la guerra y reiteramos nuestra preocupación por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania", expuso el canciller.

