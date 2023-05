México rebasa los 155 mil homicidios dolosos; PRD critica estrategia de seguridad

Este viernes el país registró 74 homicidios dolosos, para sumar en lo que va de la administración federal 155 mil 027 homicidios dolosos, de acuerdo a la agencia TResearch.

Hasta el momento hay un aumento de 51 por ciento en los asesinatos contabilizados, a comparación de los 54 meses de administración federal pasada. Además, la proyección es de 209 mil 494 al fin del sexenio.

PRD critica estrategia de seguridad del Gobierno federal

Al respecto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva aseguró que México atraviesa un momento crítico, pues los homicidios siguen en aumento en comparación con sexenios pasados.

“Aún faltan 16 meses para que termine el sexenio de López Obrador y ya se superó el trágico récord de alrededor de 156 mil personas muertas de forma violenta en lo que lleva transcurrida esta administración como consecuencia de su estúpida estrategia de abrazos, no balazos, y de brindar protección a bandas delictivas. Nos queda claro que a este gobierno no le interesa la seguridad de las y los mexicanos”, enfatizó.

El perredista dijo que, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cada día se reporta un nuevo récord de homicidios dolosos y de violencia en el país. Desde el año 2018 y hasta el 24 de mayo del 2023, ha habido masacres, como la de las 14 personas asesinadas en una fiesta en Minatitlán en abril del 2019.

“Su estrategia de sacar a los militares a las calles para que no hagan nada obviamente no ha funcionado, sino todo lo contrario. Hemos repetido hasta el cansancio que se necesita cambiar esa fallida estrategia, que se investigue, se combata y se castigue a los líderes de las bandas delictivas, y no se sigan haciendo alianzas con ellos, para que se garantice la seguridad de todas las familias mexicanas”, puntualizó.

Síguenos en Google News.

AM