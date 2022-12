Migración ilegal de mexicanos hacia EU bate récords históricos

La migración irregular de mexicanos a Estados Unidos alcanzó su punto máximo en la historia, desde que se tiene registro, con el año 2022 como el pico de detenciones por parte de las autoridades de ese país.

A falta de un mes en la estadística para que cierre el año, ya se superaron los números de todo el 2021, que concluyó con 706 mil 644 asegurados, lo que coloca al 2022 en el punto más alto del flujo migratorio mexicano hacia ese país.

Sólo en los primeros 11 meses del año, se registró un aumento del 14.8 por ciento, en relación con el mismo periodo enero-noviembre del 2021.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, los connacionales registraron, de enero a noviembre, 751 mil 965 detenciones, contra 655 mil 169 del año previo.

Me he entrevistado con mexicanos que están esperando en la frontera y me dicen que salieron de su territorio porque les mataron a un familiar y los grupos criminales los desplazaron; por ello, buscan un nuevo comienzo en EU

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

La migración mexicana representa 35 por ciento de los flujos totales que intentaron llegar al vecino del norte este año.

Además, los menores acompañados y no acompañados también registraron un aumento de 8.3 por ciento de un año a otro, pasando de 26 mil 069 a 28 mil 234 en el 2022.

Al respecto, Eunice Rendón, coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante, aseguró que este año se rompió el récord de desplazamiento de connacionales, principalmente por factores relacionados con la inseguridad y la pobreza.

“Yo me he entrevistado con mexicanos que están esperando en la frontera y me dicen que salieron de su territorio porque les mataron a un familiar y los grupos criminales los desplazaron; por ello, buscan un nuevo comienzo en EU”, explicó.

Sostuvo que la violencia sigue siendo el principal motivo para que los mexicanos salgan de sus territorios y se aventuren a comenzar una nueva vida en el vecino del norte.

Consideró que para que se termine esta situación, las autoridades deben reenfocar la estrategia de seguridad, atenderlos y respetar sus derechos.

“En Zacatecas, la Guardia Nacional está ayudando a la gente para que puedan sacar sus cosas y escaparse, ya que no pueden seguir ahí, mientras que los criminales se siguen apropiando del territorio y no hay nadie que los defienda”, denunció.

La activista comentó que es urgente generar mejores oportunidades de desarrollo en las localidades o estados donde se encuentran abandonando sus viviendas, como Guerrero, Oaxaca o Michoacán, entre otros.

La migración ha ido en aumento. Si bien muchos quieren quedarse en México, la gran mayoría desea irse a EU. Muchos de ellos no tienen los recursos, por ello se quedan varados en los estados del norte

Alejandro Solalinde, Sacerdote y activista migrante

“Yo creo que la tendencia va a continuar, porque va de salida la pandemia y las restricciones de alguna manera también, por lo que es muy probable que el siguiente año se llegue hasta el millón de detenciones”, estimó.

En las cifras de la CBP se observa que la migración general aumentó 14.4 por ciento entre enero y noviembre de 2022, con respecto al lapso similar del año anterior, debido principalmente a la esperanza de miles de extranjeros que buscan una regularización a través de visas de trabajo, que fueron propuestas por el gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, la ola sudamericana, principalmente de venezolanos, comenzó un éxodo que también se vio reflejado en México.

En los 11 meses referidos de este año se han contabilizado dos millones 125 mil 43 detenciones de migrantes, contra un millón 856 mil 332 del 2021, de acuerdo con el CBP.

El padre y activista, Alejandro Solalinde, detalló que la gente que llega de Centro y Sudamérica, así como del Caribe, busca llegar como sea a Estados Unidos, debido a que necesitan una mejor oportunidad de vida por temas relacionados con la pobreza en sus naciones de origen.

“La migración ha ido en aumento; hemos visto un alza en la llegada de personas al albergue (que él encabeza) en Oaxaca, pues si bien muchos quieren quedarse en México, la gran mayoría desea irse a EU. Muchos de ellos no tienen los recursos, por ello se quedan varados en los estados del norte”, explicó.

En este tenor, detalló que los polleros o traficantes de personas siguen haciendo su negocio en los traslados de personas, pues a pesar de los retenes y operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), siempre hay sitios por donde se puedan pasar a las personas de manera irregular.

Lo anterior, a pesar de que la CBP ha pedido que en esta etapa invernal no intenten pasar a ese país, debido a que pueden morir en el intento frente a las condiciones de frío extremo que prevalecen.