Migrantes reactivan caravana rumbo a EU

Molestos por el presunto “engaño” del Instituto Nacional de Migración (INM) por no entregarles un documento que regularice su situación para poder transitar libremente por el país, cerca de dos mil indocumentados se reagruparon en Arriaga, Chiapas, para continuar su camino rumbo a Estados Unidos.

El activista Luis García Villagrán, dirigente del Centro de Dignificación Humana, quien acompaña al grupo, indicó que hubo un acuerdo formal con el INM para regularizar la situación de las familias y grupos vulnerables; sin embargo, acusó, no ocurrió.

Según denunció, lo que sí hubo fue separación de familias por instituciones migratorias “y eso causó graves problemas, porque algunas personas no saben dónde se encuentran algunos de sus parientes”. Por ello, pidió investigar “actos ilegales” en el tratamiento de los indocumentados y que se sancione a los funcionarios que resulten responsables.

El llamado Éxodo de la Pobreza salió de Tapachula con alrededor de seis mil personas en Nochebuena; sin embargo, para el 2 de enero el grupo fue disuelto por las autoridades después de que los indocumentados accedieran a ser trasladados a distintos centros para alojarse y procesar sus casos.

Para entonces, el jefe de la oficina del INM en Chiapas, Roberto González López, explicó que no habría entregas inmediatas de visas humanitarias ni de documentos migratorios que permiten el tránsito por todo el país, como ocurrió con otras caravanas.

“Migración nos mintió, prometió algo cuando no lo cumplió, sólo quiso deshacer el grupo, pero se equivocaron porque aquí estamos todos y vamos a caminar”, expresó la salvadoreña Rosa Vázquez a la agencia The Associated Press, quien fue llevada por agentes migratorios a un albergue en Huixtla, pero señaló que únicamente le dieron un documento para moverse por Chiapas.

Por su parte, Coritza Matamoros, de Honduras, también accedió a ser trasladada junto con su esposo y dos hijos en autobuses de migración porque creyó que sería llevada a la Ciudad de México y que le otorgarían algún documento de regularización.

“Nos engañaron bastante, nos hicieron creer que nos iban a dar para llegar a Ciudad de México y fue un engaño, cuando llegamos al albergue... nos hicieron firmar papeles a fuerza, no nos trataron bien, nos han tratado feo”, acusó.

Ayer, la caravana migrante salió de Arriaga, a 250 kilómetros de Tapachula y a donde llegaron en distintos tipos de transporte público, con el objetivo de arribar a San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, una recóndita localidad a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Cabe resaltar que las detenciones por entradas ilegales en Estados Unidos desde México cayeron a dos mil 500 en enero, respecto a las más de 10 mil registradas en varios días de diciembre, según datos de las autoridades del país vecino.