Miles de perros y gatos, los otros damnificados

Sin datos precisos sobre el número de animales que se encuentran en las calles de Acapulco, se estima que por cada mascota que hay en un domicilio hay tres sin vivienda, por lo que podría alcanzar hasta los 400 mil afectados por Otis.

Así lo refieren organizaciones que están trabajando para rescatar y apoyar a los animales que se encuentran en las calles del puerto tras el paso del huracán, como Patitas Felices Acapulco, que realizan tareas de rescate, principalmente de perros y gatos, aunque también ayudan a otras mascotas y animales que han encontrado, como algunos patos, aunque “casi de manera milagrosa”.

En el mismo puerto están reuniendo apoyos para los animales, pero también se apoyan en lo que están juntando en Chilpancingo y de lo que mandan desde la Ciudad de México, donde se han instalado diversos centros de acopio especializados en productos para animales, así como en otros estados como Puebla, Morelos y el Estado de México.

“Son muchos los animalitos damnificados en Acapulco y aunque en realidad no hay programas de apoyo para ellos, habemos mucha gente que nos organizamos para ayudarlos, nosotros hemos recibido donativos y estamos muy activos recorriendo las calles para rescatar perros y gatos, aunque principalmente fueron perros los que lograron sobrevivir al huracán.

“También hay muchas mascotas que se les escaparon a sus dueños en el momento en que trataron de esconderse del huracán, en el momento de la crisis y desafortunadamente los más afectados fueron los gatitos, muchos fallecieron, pero ahora la otra crisis es que por la falta de alimento y de agua muchos animalitos se están muriendo y eso es lo que hay que evitar, tanto por ellos, como por nosotros, porque se va a hacer una crisis sanitaria”, declaró Elsa Salgado, de Patitas Felices Acapulco.

Algunos de los que han salido del puerto huyendo de la crisis han “migrado” con todo y sus mascotas, como Luis, quien viajó junto con su novia y Margarito, un labrador, y dijo que ellos vivían en un condominio que quedó afectado y que principalmente decidieron abandonar su vivienda por el tema de la inseguridad.

“Pero nosotros no lo íbamos a abandonar, por eso Margarito viene ladrando en la parte de abajo, nos vamos con él y a ver cómo nos movemos allá en la Ciudad de México, sabemos que en muchos lugares no los quieren, pero a ver dónde encontramos para quedarnos, apenas vamos a buscar todo, esperamos encontrar algo en Internet”, comentó.

Desafortunadamente, el desastre de Otis ya dejó a muchos animales abandonados y a otros que, dicen ya están entre la basura, “por eso ya huele a perro muerto, y nadie está recogiendo los desechos”.

Así lo alertó don Gregorio sobre la basura que, dijo, “de por sí ya siempre está en el río de la Sabana, ése ya es un problema eterno, pero ahora con lo del Otis está peor y hay un olor espantoso, aquí lo puede percibir, cómo llega, apesta y es olor a perro muerto, cuándo van a venir a recoger eso, los pobres animales están quedando por todos lados, las infecciones van a empezar a brotar”.

En otras familias, en Coyuca, como la de Otilia, platicó vía telefónica que tienen a su perro acompañando a sus hijos, pero dijo que si no hay comida para ellos, mucho menos para el cachorro: “Está chiquito, es un cachorro, pero con todo el dolor, lo siento por mis hijos, porque lo quieren mucho, pero cómo lo voy a alimentar si no tengo ni para darle a mis hijos, entonces qué puedo hacer, si encontramos forma de sobrevivir, le daremos algo, pero si no, al pobrecito le va a tocar la de malas”, dijo.