Militares y exmilitares marchan por justicia para soldados encarcelados “en cumplimiento de su deber”

Militares, exmilitares y familiares de los mismos marcharon la mañana de este domingo desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo para exigir la liberación de los soldados quienes han sido encarcelados por presuntas injusticias relacionadas con el cumplimiento de su deber.

Ataviados con prendas verde olivo o imitaciones de uniformes oficiales, los aproximadamente 500 manifestantes marcharon clamando justicia, pues aseguran que “normalmente el gobierno señala a quienes no han cometido el crimen”.

Así lo dijo Rosalio López, quien puntualizó ser ex militar y sostuvo que el caso de Nuevo Laredo, donde se procesó a cuatro militares por abrir fuego contra cinco jóvenes, es un ejemplo de las injusticias que viven a diario los uniformados en cumplimiento de su deber. A propósito, aseguró que las Fuerzas Armadas necesitan apoyo externo para combatir a la delincuencia,

El ex militar afirmó que este grito de justicia se reproduciría en diversas ciudades del país, y, de acuerdo con participantes, en puntos de Estados Unidos y Canadá. “Hay reportes de manifestaciones en Cuautla Morelos; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Campeche. Las familias de los compañeros están hartas de estas injusticias, de las desapariciones o de que los inculpan (a los militares) por acciones que jamás cometieron, todo por cumplir con su deber”, dijo el manifestante.

López, quien se identificó como subteniente del Ejército mexicano, exigió respeto a los derechos humanos de los militares. Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está siendo empático ante el Ejército y que no quiere que actúen y que protejan a la gente: “no les des armas; él dice: ‘dales su peine y dales unas tijeras para que vayan a cortar cabello. No les des armas’", expresó.

En el contingente que partió del Monumento a la Independencia participaron militares en activo, en retiro y hasta desertores, todos en compañía de sus familiares o amigos, que de igual manera refirieron estar decepcionados del papel de las autoridades mexicanas en el freno a la violencia en el país, ya que, afirman, ellos también han sido víctimas.

Los militares y familiares, muchos de los cuales portaron pancartas se manifestaron principalmente por las detenciones injustificadas de sus compañeros. “Soldados unidos jamás serán vencidos” y “soldado, amigo, el pueblo está contigo” fueron algunas de las consignas que se escucharon en la manifestación.

En tanto, familiares de soldados y militares en retiro demandaron a la justicia militar dar un trato apegado a la ley y con un principio de benevolencia para cuatro militares que se encuentran procesados por el homicidio de cinco jóvenes en Matamoros, Tamaulipas.

