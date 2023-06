Morena alinea a sus satélites con amago sobre el 24... pero se rebelan candidatos

Al igual que lo hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el sábado pasado, el Partido del Trabajo (PT) cedió ayer ante el amago de Morena para no romper la alianza Juntos Hacemos Historia en la elección presidencial del 2024 y retiró el apoyo a su candidato a la gubernatura de Coahuila para declinar en favor de Morena y de su abanderado, Armando Guadiana.

Tras el silencio sostenido por parte de las dirigencias y del reciente intercambio de descalificaciones, ambas ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que el encargado de dar el anuncio fue el diputado federal petista Benjamín Robles Montoya.

Al leer el posicionamiento petista, mencionó que la dirigencia nacional de su partido acordó ir en unidad y así garantizar la consolidación de la Cuarta Transformación en el próximo proceso electoral, porque la lealtad de su partido al Presidente Andrés Manuel López Obrador es “incuestionable”.

“En el PT ponderamos la unidad y el interés de la nación. Por ello, nuestra tarea es seguir trabajando por el pueblo de México, fortalecernos para el 2024 y, con ello, conquistar el respaldo de las y los mexicanos, repitiendo el triunfo en la Presidencia de la República y en el Congreso de la Unión, para continuar las políticas sociales y económicas que han permitido avanzar en la transformación de México”, mencionó.

De aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida; ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad fútil, ningún interés de grupo, puede estar por encima del proyecto de transformación

Mario Delgado, Líder de Morena

En cuanto al abanderado del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, el partido aseguró que la decisión no tiene efectos legales debido a que los plazos para sustituir a un candidato ya vencieron y porque las boletas electorales ya están impresas, por lo que el exsubsecretario federal “está a la voluntad de la ciudadanía”.

Al tomar la palabra, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció al PT y su líder, Alberto Anaya, por la decisión tomada, ya que ésta abona a garantizar que “no sea el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador un accidente de la historia, sino un punto de inflexión”.

“De aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida; ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad fútil, ningún interés de grupo, puede estar por encima del proyecto de transformación nacional”, expresó.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, no ahondó en la decisión y sólo recordó que el PT ha estado junto al Presidente desde el año 2000 y así continuarán hasta el 2024, para también garantizar “las grandes transformaciones” en el país.

En el PT ponderamos la unidad y el interés de la nación. Nuestra tarea es seguir trabajando por el pueblo, fortalecernos para el 2024 (…) para continuar las políticas que han permitido avanzar en la transformación

Benjamín Robles, Diputado del PT

Ambos líderes partidistas se negaron a responder preguntas y, en medio del tumulto que se generó, abandonaron la sede petista, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, sin decir algo más que decirse confiados en que ganarán los comicios del próximo domingo.

La única en responder algunos cuestionamientos fue la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien lamentó la decisión del candidato petista por no acompañar a Morena.

“Hemos lamentado desde el día uno. Yo no sé si él esté movido por la vanidad o por algún otro tema. Pero la gente va a tener claro que es PRI o Morena”, sostuvo.

La morenista defendió el método por el que Armando Guadiana fue seleccionado como abanderado de Morena y apuntó que la encuesta debe ser la forma de elección no sólo del partido, sino de los aliados, como lo ha indicado el Presidente de la República.

Hemos lamentado desde el día uno. Yo no sé si él esté movido por la vanidad o por algún otro tema. Pero la gente va a tener claro que es PRI o Morena

Citlalli Hernández, Secretaria general de Morena

También mencionó que la decisión “seguramente” sí fue tomada junto con la dirigencia del PT en Coahuila, porque las decisiones se toman de manera colectiva.

Aunque no hubo un pronunciamiento público certero por parte de los liderazgos locales sobre el tema, en las redes petistas del estado dejaron de ser compartidas las publicaciones con las que hasta este lunes se había impulsado la campaña de Ricardo Mejía.

Antes de que se realizara el anuncio, los diputados Ignacio Mier y Reginaldo Sandoval, de Morena y el PT, se pronunciaron por mantener la unidad de la alianza.

“Lo primero es la Cuarta Transformación, la transformación y la revolución pacífica que estamos haciendo, eso es lo que debe llevar la vanguardia sin ninguna duda, sobre cualquier cosa”, declaró Sandoval Flores.

En coincidencia, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, mencionó que “siempre tiene que haber un interés para lograr lo que está pendiente en Coahuila y el Estado de México: la Cuarta Transformación”.

Además, insistió en que la realidad de la alianza de la 4T no está determinada por una elección.

“En el caso de Coahuila, pues hay también las dos propuestas ya unidas; nuevamente somos una coalición… Hay circunstancias particulares en cada estado y, después de hacer un análisis sereno, se puede llegar a la conclusión de que no podemos romper nuestra coalición”, declaró.

“Fue un chantaje”, revira Ricardo Mejía

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, “exculpó” al dirigente nacional petista, Alberto Anaya, por considerar que éste fue víctima de extorsión por parte de Morena para orillarlo a declinar a favor del abanderado guinda por el mismo cargo, Armando Guadiana.

Ayer, Anaya Gutiérrez anunció el retiro del apoyo petista a su candidato a la gubernatura de Coahuila, para declinar en favor del abanderado guinda, Armando Guadiana.

“Hoy quiero decirles que exculpo al profesor Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política, de una presión muy fuerte y todos la hemos recibido para querer someter a los coahuilenses”, declaró Mejía Berdeja.

En conferencia de prensa desde Coahuila, el exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal sostuvo que “El Tigre —como se hace llamar a sí mismo— sigue firme” y aseguró que no se retirará de la contienda.

A poco más de un día de que comience la veda electoral correspondiente a las elecciones que se celebrarán este domingo 4 de junio, el candidato lanzó un llamado a sus simpatizantes y población en general para que “no se confundan” con la declinación que hizo la dirigencia nacional petista por el abanderado de Morena.

Fue un chantaje de Mario Delgado. Desafortunadamente, han convertido en rehén a Coahuila, como si fuera una moneda de cambio, como si fuera una mercancía política, cuando aquí habemos gente con dignidad

Ricardo Mejía, Candidato a la gubernatura de Coahuila

Mejía Berdeja señaló que cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral, “no hay nada ni nadie que le pueda quitar una candidatura”, como también lo reconoció el PT al retirarle su apoyo.

“Lo importante es saber ahora cómo se va a votar. También vamos a seguir apareciendo en la boleta electoral como Ricardo Mejía, en la boleta por el Partido del Trabajo. Es importante para que nadie se confunda… Esta declaración política que hubo en la Ciudad de México en lo absoluto afecta cómo van a venir las boletas electorales y cómo los votos se van a contar”, dijo.

El candidato también arremetió nuevamente en contra del método por el que Morena eligió a su abanderado, pues acusó al líder de este partido, Mario Delgado, de haber impuesto la ruta porque es la misma que se utilizará en el 2024.

“Fue un chantaje de Mario Delgado. Desafortunadamente, han convertido en rehén a Coahuila, como si fuera una moneda de cambio, como si fuera una mercancía política, cuando aquí habemos gente con dignidad”, mencionó.

Asimismo, acusó que el guinda busca utilizar a los habitantes de Coahuila como “conejillos de indias”, ante la disputa que dentro de ese partido ya se ha generado para elegir a quien será la o el abanderado presidencial el próximo año.

“Todo el mundo sabe que la encuesta de Guadiana fue un fraude, todo el mundo sabe que Mario Delgado ya vendió la candidatura, pero como es el método con el que se va a definir el 24, entonces no hay poder humano que pueda cambiar eso. Todas las presiones son por eso y nos han querido hacer rehenes del 24”, declaró.

Además, aseguró que esta situación ha sido la causa de presuntas presiones hacia el PT y de las que dijo también haber sido sujeto.

Engrosó las acusaciones contra el partido líder de la 4T, al afirmar que se les han adjudicado delitos sólo por “querer librar a Coahuila de una banda de ladrones”, dijo, en referencia a sus contrincantes del PRI y también de Armando Guadiana.

“Me lo han querido enjaretar con calzador (a Guadiana para que decline) y esas presiones indebidas yo las he resistido y las seguiré resistiendo; primero, porque esto es de valientes; segundo, porque la razón está de nuestro lado. Sin embargo, respetamos la decisión de la dirigencia del PT, pero no la compartimos”, expresó.

Lenin Pérez no declina por “nadie” en Coahuila

Lenin Pérez, candidato del Partido Verde a la gubernatura de Coahuila, aseguró que “no declino por nadie, ni por (Ricardo) Mejía ni por (Armando) Guadiana”, al referirse a sus contrincantes del PT y de Morena.

El aspirante hizo un llamado a la ciudadanía coahuilense a no bajar la guardia, a no dejarse engañar y, sobre todo, advirtió que el voto este 4 de junio debe ser reflexivo.

En entrevista con La Razón, el abanderado del PVEM-UDC afirmó que, de haber pensado en declinar por alguno de “los otros candidatos, mejor no se habría registrado. Como un candidato de cambio, no me doblo ni voy a favor de nadie, mucho menos con el tipo de prácticas ya conocidas”.

“A los ciudadanos coahuilenses les invito a la reflexión y a la participación en la jornada electoral histórica del próximo domingo 4 de junio.

A los ciudadanos coahuilenses les invito a la reflexión y a la participación en la jornada electoral histórica del próximo domingo 4 de junio; es momento de terminar con lo mismo

Lenin Pérez, Candidato del PVEM a la gubernatura de Coahuila

“Es momento de terminar con lo mismo. Cualquiera de los candidatos ya tiene un largo historial de situaciones que no son claras. Por el bienestar de las familias y el futuro de niños, los invito a que piensen bien antes de dar su voto”, dijo.

Insistió en “el llamado a hombres y mujeres valientes y libres de Coahuila, a privilegiar con su voto a los candidatos de la coalición Rescatemos Coahuila UDC-PV, para acabar con la tragedia que viven los coahuilenses”.

Cuestionado respecto a la alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, anunciada ayer, dijo que todo se trataba de la desesperación del guinda por poder entrar al estado de Coahuila; sin embargo, descartó que él haya pensado unirse a ese “montaje, ya que sería traicionar sus propios principios y los de Coahuila”.

“Guadiana va en picada en las encuestas, por ello sus dirigentes han tenido que recurrir a las más bajas y prácticas”, dijo.

PAN acusa traición de partidos a candidatos

El vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar Vega, aseguró que lo que hicieron las dirigencias del Verde Ecologista y PT a sus respectivos candidatos es “una traición”, pues aseguró que “pareciera les jalaron las orejas” y la muestra más clara son los declinamientos, aparte de que los llamados que hacen esos partidos son tardíos y extraños.

“Es políticamente una traición, pues primero los imponen y después los abandonan, pero eso nos beneficia y seguramente habrá más divisiones en los siguientes meses en otras esferas”, sentenció.

En entrevista con La Razón afirmó que “aunque se sume el Verde Ecologista y el PT a Armando Guadiana”, no van a ganar la elección en Coahuila, debido a que las preferencias no les benefician y no les alcanza, ya que desde hace semanas está decidido por la gente quien será el triunfador.

“No hay forma alguna en la que puedan obtener el triunfo en el estado de Coahuila, ya que no les favorecen las preferencias, incluso el propio candidato del Verde dijo que la declinación de su partido a Morena no ha afectado en nada las encuestas, ya que todo sigue igual”, explicó.

Señaló que las divisiones contra Morena cada vez son más evidentes, por ello no descartó que, entre los aspirantes presidenciales de ese partido, puedan darse situaciones similares.

“Eso para nosotros es benéfico y no están lejanos que en el futuro puedan tener una división entre las corcholatas federales, que también nos beneficia y a la misma sociedad civil también”, dijo.