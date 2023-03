Opioide es concentrado por 4 grupos, dice ONC

México está en “alerta” por la producción y uso de fentanilo, actividad que está concentrada en cuatro cárteles y que disparó los homicidios en el sexenio de Enrique Peña Nieto, advirtió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Explicó que la fabricación y uso de esta droga sintética ha sido un factor determinante para generar violencia en el país.

“Si la pregunta es si estamos en alerta, sí lo estamos. De hecho, no es una novedad el fentanilo como una droga generadora de violencia, pues fue un elemento determinante para que esa bajada en el índice de homicidios al término del sexenio de Felipe Calderón e inicio de Enrique Peña se interrumpiera, por lo que empieza a llevar en ruta de colisión a los grupos delictivos la venta y trasiego de la droga”, explicó.

En entrevista con La Razón, señaló que los precursores de la droga llegan de Oriente a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que explica —de acuerdo con el experto— por qué la zona de Tierra Caliente se pone complicada.

La alerta en México debe ser porque, dijo, en comparación con otras drogas, el fentanilo es más barato, más adictivo que la cocaína o la heroína y de más fácil producción, además de que es más sencilla su distribución y consumo.

De esta manera, puntualizó que no hay ningún grupo preponderante que tenga el control de los precios de las drogas y su producción, aunque sostuvo que los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, identificados por Estados Unidos como los de mayor poderío, así como el del Golfo y La Familia Michoacana, son los que en mayor medida se dedican al trasiego del fentanilo.

Francisco Rivas expuso que “siempre va a haber una droga preponderante”, ya que refirió que ésta siempre se mueve de manera muy rápida. Si las autoridades se enfocan en el fentanilo, después habrá otra variante, ya que los grupos delictivos buscarán seguir en el mercado.

Debido a ello, señaló, por el riesgo que implica su producción, distribución y costo, “debe ser una prioridad inmediata de las autoridades”.

“El problema de las drogas es que generan problemas de por vida, entre las que hay dependencia psicológica, física, abre espacios para la delincuencia. Las drogas no van a desaparecer; siempre van a tener una evolución, pero lo más relevante es que se debe priorizar un enfoque de salud pública y no represivo; esto es, informar a la ciudadanía y resolver los efectos negativos que tiene el consumo”, explicó.

El especialista aseguró que es falsa la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en México no se crea y consume fentanilo, “cuando sí se distribuye y consume, ya que los precursores llegan al país”, apuntó.

Al respecto, María Elena Morera Mitre, directora de la organización Causa en Común, detalló a este diario que las autoridades federales deben cambiar de manera urgente su estrategia en contra de las bandas criminales que trafican droga, pues no se han generado resultados. Además, hizo hincapié en que las bandas criminales tratan de exportar las drogas a otras naciones, pero lo que no alcanzan a vender se queda en México para su consumo.

“Deberíamos buscar otra estrategia en contra de las drogas, ya que llevamos 52 años con la misma y no se han generado más resultados. No veo la razón de por qué seguir con lo mismo; independientemente de ello, China sigue enviando los precursores a México, pero el país exporta las tabletas, y por ello, lo que no alcanza a enviar, se queda en México”, explicó.