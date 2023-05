¡Orgullo de México! Joven gana dos medallas en la Olimpiada de Matemáticas 2023

¡Orgullo mexicano! Un joven queretano se ganó dos medallas en la Olimpiada de Matemáticas 2023, fue el único latinoamericano en lograr esa hazaña.

En la Open Mathematical Olympiad for University Students 2023 participaron más de 300 estudiantes de 10 países en cinco continentes, se llevó acabo en Ashgabat, que es la capital de Turkmenistán.

Héctor García Escamilla , originario de Querétaro, logró poner en lo más alto a México, pues luego de competir en la prueba individual que duró cuatro horas, se llevó dos de las 15 medallas otorgadas.

El estudiante de la carrera de Ingeniería Física en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene 23 años años, se coronó con una medalla de oro individual y una de plata en la categoría de equipos.

La UAQ destacó el triunfo del mexicano por medio de sus redes sociales: "El egresado de la Facultad de Ingeniería UAQ, Héctor de Jesús García Escamilla, nuevamente fue acreedor a una medalla de oro y otra de plata en la Open Mathematical Olympiad for University Students (OMUS-2023), certamen mundial que organiza la Universidad Internacional de Humanidades y Desarrollo (IUHD, por sus siglas en inglés) en Ashgabat, Turkmenistán".

En 2022, Héctor fue el primer mexicano en ganar la medalla de oro en la prueba individual, ahora se prepara para competir en el Mundial Universitario que se llevará a cabo en Bélgica en el mes de julio.

Por su parte, su universidad indicó que en septiembre de este 2023 será la última competición del joven en Brasil, disputará en la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas.

En entrevista para la UAQ contó " yo ya no podré seguir representando a la Universidad, pero me encantaría que este proyecto de competencia se mantuviera y que fuese creciendo cada vez más . Invito a las y los universitarios a que se animen a participar porque realmente ayuda no solo en la parte académica, sino también en lo profesional y emocional debido a que te da una seguridad para lograr cualquier meta que te proponga".

Síguenos también en Google News

FBPT