PAN advierte que escalará la presión jurídica

El PAN en el Senado advirtió que ante la nueva orden de una jueza de distrito que mandó a la Cámara alta nombrar en 48 horas a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), escalará la presión jurídica para que se hagan las designaciones, al grado de que los senadores podrán ser destituidos.

El senador Damián Zepeda señaló que las nuevas órdenes que emitió una juez de distrito anulan los argumentos de Morena y sus aliados respecto a que no están obligados a lo imposible y que tampoco pueden hacer la designación del comisionado que ocuparía el lugar de Yadira Alarcón, porque está amparada.

“Hoy, esta jueza le dice al Senado déjate de cosas y te ordeno dos temas, el primero, un nuevo amparo, ya había uno por dos nombramientos vencidos anteriores, ahora es uno nuevo para el tercer vacante, también te digo que ya lo nombres”, dijo.

Pues seguramente no van a cumplir, la jueza dice si no cumples te voy a multar y esto va a ir escalando, la buena noticia es que se retoma la presión jurídica para nombrar. La ley de amparo da facultad para desde amonestar, multar y hasta destituir, y ojalá lo hagan, para que quede claro

Damián Zepeda, Senador de Morena

El panista comentó que lo que correspondería a partir de esta determinación sería que la Junta de Coordinación Política le solicitara a la Comisión Permanente la convocatoria a un periodo extraordinario para que el Senado realice los nombramientos.

“Pues seguramente no van a cumplir, la jueza dice si no cumples te voy a multar y esto va a ir escalando, la buena noticia es que se retoma la presión jurídica para nombrar. La ley de amparo da facultad para desde amonestar, multar y hasta destituir, y ojalá lo hagan, para que quede claro. Qué creo que va a pasar y más temprano que tarde va a decir o nombras en tantos días o nombro yo”, subrayó.

Al respecto, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, aseveró que ni la SCJN ni el Inai son “trajes a la medida” del Ejecutivo.

“Con todo respeto, son adjetivos que no comparto, porque no es un traje a la medida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la presidenta un traje a la medida del Ejecutivo en turno. Es uno de los tres poderes que presumimos en el federalismo y en nuestra Constitución”, señaló.