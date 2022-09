Continuidad de alianza con PRI depende de votación de reforma militar: Santiago Creel

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que el PAN tomará una decisión respecto a la continuidad de la alianza Va por México hasta que la votación de la reforma militar que presentó el PRI pase por el Senado de la República.

Aunque la votación de la reforma al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se creó la Guardia Nacional en 2019 no ha tenido lugar en el Pleno de la Cámara baja, el legislador panista dijo que espera que en el Senado de la República sí se logre frenar el avance de esta propuesta .

“Lo ideal sería que no se votara a favor desde la Cámara de Diputados y, en todo caso, si se vota aquí pues que los senadores, el bloque opositor de allá pudiera hacer la labor de contención para que no pase la reforma constitucional en el Senado"

Creel Miranda afirmó que esperarán a que ambas votaciones ocurran, ya que ni él ni el partido quieren “anticipar algo que no ha ocurrido” .

Una vez ocurrido esto, el partido se reunirá para analizar la situación y tomar decisiones.

Respecto a las declaraciones que ayer realizó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien responsabilizó al PAN y PRD si la alianza llegara a romper , el panista prefirió no entrar en la discusión.

“No tiene sentido entrar a un debate público sin haber tomado una decisión. Sí del lado del PRI quieren anticipar juicios, hacer las declaraciones que ellos estimen convenientes, independientemente de que podamos o no estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero no quisiéramos que, a partir de este desacuerdo, tomemos decisiones definitivas o que sigamos con un debate”