“Papá dijo que no me preocupara; entonces supe que se iba a morir”

México alcanzó las 300 mil muertes por Covid-19 y más que un número, esa cifra representa las experiencias de miles de mexicanos que perdieron a seres queridos a causa del virus que sigue azotando al país. La Razón platicó con algunas familias que tuvieron que pasar por esta lamentable situación.

“La tuve que desconectar”

Después de varios días de padecer Covid-19, Irene Martínez Flores, de 71 años, falleció el sábado 27 de marzo de 2021, luego de que su hijo, Raúl Flores, tomó la decisión más difícil de su vida: desconectar el oxígeno para que no sufriera más.

Luego de casi un año de la pérdida, el hijo se enfrenta a quejas de sus familiares por haberla desconectado, terminar de pagar la deuda de 300 mil pesos que derivaron los tratamientos de su madre, y un proceso de duelo con apoyo de un tanatólogo que le impiden tener cerca objetos de ella, para evitar un daño emocional.

“No nos dimos cuenta que se contagió por segunda vez, pero en esta ocasión la oxigenación le bajó mucho y nos mandó a llamar para pedirnos que no la lleváramos a un hospital, sino que se quería morir en su casa”, explicó Raúl.

A partir de ello, su familia se rompió y no volvió a ser la misma, porque a Irene Martínez le tocaba la vacuna contra el virus una semana después, lo que generó muchas críticas de familiares.

Era doctora y no creía en las vacunas

América, de 60 años, y Raquel Sosa, de 63, ésta última doctora en una clínica del IMSS del Estado de México, murieron a causa del Covid-19 en un hospital del estado de Puebla.

“Las dos vivían juntas en el Estado de México, nosotros acá en Puebla. En septiembre vinieron a pasar una temporada de vacaciones a nuestra casa. Yo pienso que fue en un paseo que hicimos a un pueblito mágico en donde nos contagiamos, mi esposo, mis dos hijos y ellas dos”, detalló Fabiola González, hija de Raquel.

“Mi mamá comenzó con fiebre y una tos seca que no se le quitaba, por eso decidimos irnos a hacer la prueba. Todos estábamos vacunados, excepto ellas, es lo que más me da impotencia, que mi mamá era doctora y aun así no creía en las vacunas, le insistimos mucho para que se vacunara pero no quiso, decía que estaban hechas de manera muy improvisada”, aseguró.

Gráfico

“Se fue haciendo lo que más le gustaba”

Sandra Oropeza recuerda a su papá, José Antonio, como un hombre entregado a su profesión y alegre. El médico cirujano de 65 años tenía un consultorio privado en la Ciudad de México, que no cerró hasta que ella y su hermano notaron que se veía mal.

“No me pasó por la cabeza que fuera Covid, todo el tiempo se cuidaba. Lo llevamos al hospital y yo le pregunté a mi papá que qué tenía, pero sólo me dijo que no me preocupara, que aunque no saliéramos de esta, todo iba a estar bien; ahí fue cuando supe que se iba a morir”, contó.

Los doctores les dijeron que les harían la prueba, y advirtieron que si resultaba positivo, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Una semana después, el 6 de junio de 2020, falleció por un paro cardiaco derivado de complicaciones por el virus.

“Mi hermano me dijo que mi papá se fue tranquilo. Sus pacientes, por los que tanto luchó y a quienes atendió por años, le llevaron flores a su consultorio. Al principio yo estaba muy enojada porque me preguntaba por qué no dejaba de trabajar, después entendí que la gente de los servicios médicos aman su labor, tienen pasión por la profesión. Mi papá se murió a la raya, porque quiso seguir trabajando hasta el final”, recuerda.

“Era un hombre sano y joven”

Juan Manuel Negrete Galindo, de 29 años de edad, murió el primer día del 2021, tras pasar 23 días internado en un hospital de la Ciudad de México, esto durante el pico de contagios de enero en la tercera ola del virus.

Su hermana, Kelly, relató que cree que su hermano se contagió porque su esposa era médico residente en un hospital: “Aún desconocemos cómo se agravó tanto, él era muy sano, no fumaba, no tomaba alcohol y además hacía ejercicio. Sus pulmones no aguantaron y falleció de un síndrome de distrés respiratorio agudo”.

Manuel fue ingresado el 8 de diciembre de 2020 al hospital, donde estuvo una semana con mascarilla, pero no fue suficiente, ya que tuvo que ser intubado 15 días.

“Fue difícil encontrar hospital, aunque él tenía seguro de gastos mayores, los hospitales estaban al tope y sólo nos decían que lo pondrían en lista de espera, hasta que una conocida logró que lo aceptaran en uno.

“Ha sido muy complicado el pensar que hubiéramos logrado cuidarlo en casa. Sabíamos que de las personas que entraban a un hospital, ya no volvían a salir. Cuando llegaron las vacunas, nos dolió saber que eso hubiera podido salvar la vida de mi hermano”, dijo.

Dejó de luchar

María Rodríguez, de 55 años, y del Estado de México, era encargada de una estética y a su regreso en 2021, se contagió; a los pocos días falleció por falta de oxígeno.

“Mi mamá estuvo mal y en estado crítico, con oxigenación súper baja y con esos síntomas difíciles por cinco días. Usó concentrador de oxígeno de inmediato, pero no fue suficiente. Cuando parecía que la libraba dejó simplemente de luchar”, narró su hija, Yovana Murillo.

Con tristeza y resignación agregó: “¿Mi sentir? Es de impotencia hasta el momento, porque yo no pude estar con ella los últimos días, pues yo estaba sana y tenía que pensar en mi hija y mi propia salud”.

María Rodríguez falleció en febrero de 2021 y únicamente les entregaron las cenizas, por lo que el duelo persiste a casi un año de la pérdida.

Cofepris avala píldora antiCovid Molnupiravir



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó para uso de emergencia el tratamiento oral Molnupiravir, que será destinado para atender a pacientes con Covid-19 moderado y con alto riesgo de complicaciones.

“La autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica, considerando las acotaciones detalladas en el oficio de autorización para evitar mal uso de este medicamento, la automedicación o su venta irregular”, se lee en el comunicado.

El titular de Cofepris, Alejandro Svarch, resaltó que México es uno de los primeros países en autorizar este medicamento: “esta aprobación se emite en tiempo récord, ya que las agencias de regulación sanitaria en el mundo contamos con evidencia científica que nos permite evaluar esta opción terapéutica oral como segura y eficaz, que permitirá reducir las hospitalizaciones”.

De acuerdo con la comisión, el medicamento actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS CoV-2, evitando que se replique en el organismo. Se trata de un medicamento oral suministrado a través de cápsulas por cinco días.

En países como Estados Unidos y Japón, el tratamiento ya cuenta con autorización; mientras que en otros como Canadá, Australia y Suiza se encuentra en análisis.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Cofepris estaba por aprobar Molnupiravir, de la compañía MSD, y Paxlovid, e la empresa Pfizerdos medicamentos orales contra Covid-19.