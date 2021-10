Pemex no se puede reemplazar: Romero

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza afirmó que la empresa Productiva del Estado no puede reemplazarse, ya que representa un 17 por ciento de los ingresos del país.

En tanto, diputados de Morena y aliados de la 4T pidieron durante su comparecencia ante las comisiones de Infraestructura y Energía mantener la soberanía energética.

Romero Oropeza expuso que se ha implementado una estrategia para impedir que continúen las pérdidas económicas, por ejemplo, con la inversión en áreas en las que la empresa tiene experiencia, como aguas someras.

En una comparecencia que se prolongó por cinco horas y media, señaló que Pemex está entre las empresas petroleras más rentables del mundo con 34.6 por ciento. Sin embargo, reconoció que su mayor problema ha sido el pago de impuestos.

Además, señaló que en la administración pasada la deuda de Pemex se duplicó al pasar de un billón a 2.2 billones de pesos: “¿dónde está el dinero? Quién sabe, en la inversión, no; en el pago de impuestos tal vez sí”.

Destacó que el combate al robo de combustible “ha sido un éxito”.

“Cuando nosotros iniciamos esta administración nos topamos con que se robaban diariamente 56 mil barriles de gasolinas, en promedio”, manifestó.

Hay muchos mitos con relación a Pemex. Mucha gente se refiere a Pemex como una empresa que es una carga para el Estado, que es una empresa improductiva, y yo quiero, con datos duros, certificados, demostrar que es todo lo contrario

Octavio Romero Oropeza, Director general de Pemex

Incluso, señaló que en un día de 2018 se robaron hasta 120 mil barriles. En cambio, dijo que en 2021 el promedio bajó a cuatro mil 100 barriles.

El funcionario destacó que desde el primer año del sexenio se detuvo la caída de la producción, la cual se mantuvo a pesar de la pandemia en 2020: “en el año 2021 no partimos de un alto total. Volver a agarrar impulso es muy difícil, y el haber continuado nos dio la inercia suficiente para ver frutos”.

Durante la comparecencia, el morenista Marcos Medina señaló que la participación de la iniciativa privada en el sector “debilitó, saqueó y endeudó a Petróleos Mexicanos”.

“En Morena lo decimos fuerte y claro: las decisiones de México en materia energética son soberanas y deben ser tomadas en beneficio exclusivo del pueblo mexicano y no de las empresas privadas”, refirió.

La comparecencia no estuvo exenta de choques entre Romero Oropeza y diputados de oposición, quienes lo cuestionaron sobre la producción de barriles, combate al huachicol, así como el pago de la deuda.

La panista Gina Campuzano aseguró que ha habido una caída en la producción de la empresa, además de que tiene una deuda de 15 mil millones de dólares, a lo que el funcionario respondió: “vengo a comparecer, no a que me regañe”, y le dijo que no había escuchado su exposición, ya que no ha habido una caída de la producción.

Recordó que la producción diaria es de 1.7 millones de barriles, pese a la declinación natural de los campos debido a la explotación.

En tanto, afirmó que el precio de la gasolina nunca ha estado por encima del techo inflacionario.

“Les agradezco mucho que me hayan tenido la paciencia de escuchar”, expresó al concluir su comparecencia.