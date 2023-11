Pensión Bienestar: Estos son los adultos mayores que NO recibirán pago de 6 mil pesos en 2024

Para el año 2024, se espera que haya diversos cambios en la Pensión Bienestar, pensando siempre en beneficio de los adultos mayores. Uno de estos cambios que ya están anunciados y que se realizarán sí o sí a partir de enero, es el aumento en el monto del apoyo económico que este sector de la población recibe cada bimestre.

Sin embargo, no todos los adultos mayores podrán recibir este aumento para el 2024. ¿Quiénes son estos beneficiarios? Aquí te lo compartimos. Recuerda que para que puedas recibir esta Pensión Bienestar ya con el monto de los seis mil pesos para el próximo año, debes tener todos tus documentos en regla, incluida tu Tarjeta del Bienestar.

¿Cuáles adultos mayores no recibirán la Pensión Bienestar de 6 mil pesos?

Desde hace varios meses se les ha recordado por medio de los canales oficiales a los adultos mayores, que deben cambiar su tarjeta de cobro en donde usualmente les depositaban la Pensión Bienestar, por una del Banco del Bienestar.

Este trámite se ha solicitado desde hace ya varios meses y a partir de septiembre comenzó a dispersarse el pago de la Pensión Bienestar, únicamente a través de esta vía. Se han instalado incluso módulos para los rezagados y hay quienes no sólo no han hecho el trámite, sino que tampoco han ido a recoger la Tarjeta del Bienestar. Recuerda que si hiciste el trámite, los pagos han ido cayendo a ese plástico en tiempo y forma, sin embargo, al momento de ir a recoger la tarjeta, deberás esperar 15 días hábiles para activarla y retirar el dinero que tienes acumulado.

En este sentido, los adultos mayores que no recibirán la Pensión Bienestar de 6 mil pesos, son aquellos que no han tramitado su Tarjeta del Bienestar o que simplemente no la han ido a recoger.

La Tarjeta del Bienestar es necesario que la tengas para que recibas tu Pensión Bienestar. Especial

¿Qué necesito para recoger mi Tarjeta del Bienestar?

Para que puedas recoger tu Tarjeta del Bienestar y no te quedes sin tu monto de seis mil pesos a partir de enero en la Pensión Bienestar, deberás hacer click AQUÍ y seguir estos pasos: