Pide México a EU un mayor control fronterizo para evitar el tráfico ilegal de armas

Para combatir el tráfico ilegal de armas a México, el Gobierno Federal le pidió a la administración de Joe Biden reforzar la vigilancia de vehículos, sobre todo en la llamada “última milla”, cuando los autos y camiones están a punto de ingresar al territorio mexicano, reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“¿Qué le pedimos al gobierno de Estados Unidos? Revisar en la última milla, cuando vas a salir hacia a México, supervisar con medios no invasivos o como ellos lo determinen, a los vehículos que vienen hacia México para que no traigan armas. Igual que nosotros vigilamos, a través de las autoridades correspondientes, vigilan en aduanas que no pasen a Estados Unidos estupefacientes o drogas ilegales, es lo que estamos pidiendo”, manifestó el canciller.

Marcelo Ebrard, canciller de México. Foto: Cuartoscuro

México y las dos denuncias en Estados Unidos

El canciller Ebrard recordó que México mantiene dos demandas en Estados Unidos contra productores y comercializadores de armas.

“Tenemos dos denuncias en curso, una contra la industria de armas por negligencia, porque están produciendo armas para el sector claramente asociado al narcotráfico. Son pistolas hechas en función de eso, por eso los acusamos, los demandamos, ahora estamos en la apelación. Y la segunda demanda es en contra de las armerías que venden muchas armas que encontramos aquí en México relacionadas a delincuencia y que principalmente están en Arizona y Texas, son dos demandas”, aclaró Marcelo Ebrard.

Agregó que esas armas, están íntimamente vinculadas a los crímenes que azotan al país. Definió una fórmula para explicar el fenómeno delincuencial en nuestro país: A mayor disponibilidad de armas, aumenta el número de homicidios y feminicidios en el país.

“La disponibilidad de armas está íntimamente vinculada a la violencia en nuestro país, es la prioridad nuestra reducir esa disponibilidad; a mayor disponibilidad, mayor número de homicidios y feminicidios, de hecho para los carteles de las drogas en México y las bandas de la delincuencia organizada, el 70 por ciento de las armas que usan provienen de Estados Unidos”, abundó el canciller.

López Obrador exige un mayor control

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está solicitando que haya más control sobre las armas y acusó que los legisladores han sido omisos para regular este comercio, porque detrás de ellos hay financiamiento de las empresas productoras o comercializadoras.

“Nosotros estamos pidiendo eso, más control y que no se vendan de manera libre las armas de alto poder en Estados Unidos; que se controle porque causan daño en México y en Estados Unidos, causan daño a los pueblos de nuestros dos países y sentimos que no regulan el control, la venta de las armas, porque hay intereses económicos detrás que son muy poderosos y como ahora hablamos con libertad y siempre decimos lo que pensamos, no vemos bien nosotros que los fabricantes de armas apoyen a diputados y a senadores en sus campañas, por eso hay diputados y senadores guardan silencio y otros que de manera descarada defienden la enmienda en donde se permite el uso indiscriminado de armas en Estados Unidos”, acusó el mandatario.