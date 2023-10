Posible reducir 12 millones de pobres al final del sexenio: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible reducir la pobreza en 10 por ciento, es decir 12 a 13 millones de mexicanos menos en esa condición al final de su sexenio, pues se ha atendido a este sector de manera prioritaria después de 36 años de neoliberalismo y hay muchos que “están desconcertados” por esta transformación.

#ConferenciaPresidente | Jueves 5 de octubre de 2023. https://t.co/tehTLS34hk — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2023

“Sí (es posible reducir 10 por ciento la pobreza) porque la última encuesta del Inegi se levantó en el 2022, se acaba de dar a conocer, en el 24, el año próximo se levanta y se da a conocer en el 25. Del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido y eso no está medido en la encuesta del Inegi.

“Es muy probable, se va demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional al subrayar que en su gobierno se acabaron las acciones ilícitas que cometían en el servicio público.

“Cómo es de que se hacían jugosos negocios al amparo del poder público, cómo es que se usaba el presupuesto que es dinero del pueblo. El saqueo que hubo en los últimos 36 años del periodo neoliberal no tiene precedente en la historia, ni siquiera se habla del saqueo que hubo en los tres siglos coloniales”, señaló AMLO.

AMLO dijo que es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México porque durante mucho tiempo sufrieron el abandono, la marginación, el olvido, la opresión y épocas de humillación, pero, abundó, apenas inicia el periodo de transformación en el país.

“Los hijos predilectos del régimen eran los oligarcas, una minoría, al pueblo no se le atendía, nada más cuando había elecciones iban a las comunidades a repartir despensas, a comprar el voto. Yo sostengo que no había democracia, había una oligarquía con fachada de democracia pero no había una democracia auténtica”, sostuvo AMLO.

En ese sentido, consideró que “no entienden lo que está pasando, algunos están desconcertados porque se están llevando a cabo cambios. ¿Cómo es que los altos funcionarios van a ganar sueldos elevadísimos?, ¿los expresidentes van a tener pensiones millonarias?”, cuestionó AMLO.

López Obrador cuestionó finalmente, el que sus antecesores contaban con un cuerpo de élite como el Estado Mayor Presidencial integrado por ocho mil elementos para cuidarlo, además de un avión de lujo de 75 metros de largo por 25 de ancho, con alcoba, baños, salas de junta, “y todo se veía normal y el pueblo nada”.