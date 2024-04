Presidenciables buscan abatir rezago en niñez

Los candidatos a la Presidencia de la República centran sus propuestas en atender a niñas y niños, en aspectos de salud y educativos de primera instancia, pero también en seguridad y en combatir la pobreza en sus entornos y garantizarles bienestar, incluso con un sistema de cuidados.

Para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez, las infancias “son fundamentales en el tejido social”, recordando su niñez en la que menciona tuvo que trabajar.

Entre sus propuestas destaca “que ningún niño se enfrente a precariedad, para que toda su atención esté en sus estudios”, pues afirma que “gran número de menores en el país se enfrentan a la deserción escolar”.

Otro punto de relevancia para las infancias, ha señalado, es “a toda costa evitar la violencia familiar”, estima que ése es el motivo de mucha de la deserción escolar por la que atraviesa el país.

La panista también propone regresar las estancias infantiles y crear un sistema de cuidados para las madres, para que “ellas puedan quedarse a cuidar a sus hijos, amamantarlos (...) Que ya no haya violencia, que podamos salir a las calles en paz, salir a jugar con nuestros amigos”.

Para concluir, asegura que su prioridad “serán las personas, por eso la beca universal para niños y niñas desde preescolar hasta la preparatoria”.

En contraparte, hasta la semana pasada, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum Pardo, había presentado ocho ejes de gobierno, en los que la población de niñas y niños representan un común denominador, pues en sus propias palabras “no son el futuro, son el presente”.

En su participación para la firma del Pacto por la Primera Infancia, señaló que, si no se les cuida ahora, entonces el país no tendrá los ciudadanos que necesita en el futuro. Dentro de su proyecto, se enfoca en garantizar dos derechos fundamentales: la educación y la salud.

Lo primero lo plantea con una meta principal: lograr que sea gratuita en todos sus niveles y que esto abone a reducir las brechas de desigualdad. Para ello, se ha propuesto garantizar un programa de becas con cobertura universal; es decir, que no responda a factores meritocráticos, como una “buena calificación”.

En materia de salud, está el programa para velar por el bienestar de la población, desde el momento del nacimiento durante los primeros mil días de vida, con lo cual se contempla una vigilancia y atención desde el embarazo, así como el tamizaje al momento del parto que se acompañará de estudios, consultas y medicamentos.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha asegurado que las personas más importantes de su gobierno serán las niñas y los niños, por lo que se ha comprometido en su campaña a elevar los recursos para el programa de primera infancia.

Ante ello, el aspirante considera que es necesario contar con una cobertura universal de cuidados contra el cáncer infantil, así como medicinas y tratamientos en general, además de mejorar los espacios urbanos, garantizar la paz para que jueguen en las calles, desayunos nutritivos y mejorar cada una de las escuelas del país.

Otras propuestas son implementar un programa de atención a las primeras infancias, garantizar servicios de atención médica a mujeres embarazadas, control prenatal, atención en el parto, servicios de salud, nutrición y educativos a niños y niñas de 1 a 6 años, además de horario extendido con clases de arte y de deporte.

Infantes piden mejorar las escuelas y proveer de agua

En el marco de las elecciones, niñas y niños en edad escolar afirmaron que conocen a los candidatos presidenciales, ya sea por su carácter, canciones o hasta por las pláticas de sus padres, y que les pedirían que no faltara el agua y que mejoraran las escuelas, aunque coinciden en que a los menores los adultos no les hacen caso.

Con autorización de sus madres, La Razón preguntó a algunos pequeños sobre sus opiniones y peticiones a los candidatos a la Presidencia.

En el Monumento a la Revolución, los nños y niñas aprovechan el agua de las fuentes, para decir: “Sólo conozco al de la canción de Máynez presidente”, dijo uno de los menores.

En una primaria de la alcaldía Gustavo A. Madero, otro de los menores que accedió a conversar, dijo: “Yo quisiera votar y votaría por Máynez, no sólo por la canción; a veces los grandes creen que somos tontos; yo tengo 11 años y a mí me gusta que a él le gustan los partidos de futbol, ir a conciertos, y que he visto que va a muchas escuelas”.

Una niña de nueve años expresó: “Me gustaría que fuera una mujer”. Al preguntarle qué le gustaría pedirles a los candidatos, respondió: “pues que los papás no tengan que trabajar tanto, para que puedan jugar con nosotros”.

Otro menor varón de 12 años afirmó que sí conoce a los candidatos: “Sí, las que pueden ser presidentas son dos y el otro es un señor; sé que uno tiene una canción y la ponen aquí en la escuela”.

“Yo, si estuviera grande, votaría por el señor de la canción, me cae bien y le pediría que no quite las becas que hay”.

Una niña que cursa sexto grado consideró que “al que gane yo le diría que vean más las casas, las escuelas; aquí en la escuela luego ni hay agua, las bancas están bien flojas, en las casas tampoco hay agua y luego los vecinos son robadores”.