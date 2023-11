Presidente defiende terna para la Corte

Ante las críticas de la oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de las tres mujeres que propuso para sustituir al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde, quienes “son de primera” y garantizan imparcialidad.

“Nunca he abogado por una persona de una terna que envió, no me ha gustado la simulación, decir ahí te va la terna pero quien considero más conveniente es esta compañera o este compañero, no, no, cualquiera y que lo decidan quienes les corresponde y las tres son de primera. Claro nuestros adversarios piensan distinto y los respetamos”, afirmó.

Sin embargo, dijo que será la Cámara de Senadores en una votación de mayoría calificada, la que decida si aprueban o rechazan los perfiles enviados para ocupar el cargo que dejó vacante Zaldívar Lelo de Larrea, quien se sumó a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

. Gráfico: La Razón de México

“Esto es una democracia y hay libertades, si va a resolver el Senado, hay una serie de requisitos, las tres propuestas reúnen los requisitos de ley, y de acuerdo al procedimiento van a ser los senadores, senadoras los que van a decidir”, agregó.

En la conferencia de prensa, el mandatario destacó una por una las capacidades de las mujeres que propuso para ocupar el cargo de ministra en la Corte.

Esto es una democracia y hay libertades, si va a resolver el Senado, hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Del caso de Estela Ríos, refirió que fue consejera jurídica cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX, y estuvo en su defensa por el predio del paraje San Juan en Iztapalapa, así como en el desafuero al que lo sometieron por el caso de El Encino.

“La que estaba de consejera jurídica era Estela Ríos, que estoy proponiendo ahora. Ella también estaba cuando el desafuero y ahora es la consejera jurídica del Gobierno federal, lleva como 30 años de abogada, con toda la experiencia”, justificó el tabasqueño.

Indicó que en el caso de Lenia Batres, es abogada y proviene de una familia que ha luchado durante muchos años por la democracia en el país, “cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida”.

Añadió que “cómo no voy a tener confianza en Lenia, ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero o eléctrico como lo hacen los que están, no, ella tiene otra formación”. Y lo mismo de Bertha Alcalde, quien es una abogada de primera que ha llevado a cabo toda la limpieza de corrupción en la Cofepris, que en el pasado se convirtió en un “botín” para muchos funcionarios con el otorgamiento de las licencias para medicinas.

“Ya se limpió con un médico joven extraordinario, Alejandro Svarch, nada que ver con los que pasaron ahí, gente honesta, incorruptible es Bertha”, enfatizó.

López Obrador insistió en que las tres son muy buenas, las cuales garantizan imparcialidad en la Suprema Corte. Además, agregó que “el que es de izquierda tiene convicciones, es honesto, es la diferencia que tenemos con la derecha que es muy deshonesta, muy corrupta, les gusta mucho el dinero”.

Dejó claro que “en la izquierda luchamos por ideales y principios. Un verdadero dirigente mujer u hombre de izquierda, porque el corrupto no es de izquierda; el que no le tiene amor al pueblo no es de izquierda, el que no es consecuente no es de izquierda, pero ¡claro que somos distintos!”, finalizó.

Acusa a jueces de valerse de “errores” en caso Lozoya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los jueces aprovechan supuestos “errores técnicos” para favorecer a presuntos delincuentes, luego de la determinación del Poder Judicial que ordenó devolver una casa al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

“Esto de la devolución de la propiedad (a Emilio Lozoya) tiene que ver con el mismo caso pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes.

“Dejan en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, con excusas o pretextos legaloides porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia. Entonces aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina efectuada en Oaxaca.

Reconoció que no hay todavía un acuerdo con los abogados del extitular de Pemex involucrado en el caso de Agronitrogenados, para la reparación del año, luego de que éstos ofrecieron el pago de 20 millones de dólares cuando el monto total es de 100 millones.

“No hay todavía un acuerdo, nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo y hay diferencias en cuanto al monto, ellos están planteando 20 millones de dólares devolver y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares”, explicó.

Por esa situación, abundó, no se ha concedido la libertad condicionada a Emilio Lozoya porque no hay ese arreglo de reparación del daño.

El jueves se dio a conocer que el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró improcedente la acción de extinción de dominio que la Fiscalía General interpuso contra un inmueble que Lozoya adquirió con presuntos sobornos del caso Agronitrogenados.