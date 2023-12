Contra desabasto y con reto logístico abre megafarmacia

En Huehuetoca, Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la megafarmacia que proveerá de medicinas a más de 20 mil unidades médicas, hospitales y centros de salud, en un plazo de 48 horas, la cual tuvo una inversión de 219 mil millones de pesos, incluida la adquisición de cuatro mil 187 millones de piezas, y operará las 24 horas los siete días de la semana.

Durante su mensaje, el mandatario aseguró que este complejo farmacéutico es el mejor del mundo en su tipo, el cual está ubicado en una superficie de 50 hectáreas donde serán resguardados 286 millones de medicamentos de mil 438 claves. Agregó que en un futuro se utilizará para almacenar equipo médico.

“Hoy es un día muy especial; la verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas y puedan llegar hasta los pueblos más apartados.

“Que a nadie le falten las medicinas (...) Que tengan las que requieran, que no importe si son caras o son raras y no se consiguen (...) Se tengan todas las medicinas de manera gratuita, que no cuesten, que no se cobre ni el envío”, dijo, ante los gritos de “¡es un honor estar con Obrador!” y “¡eres un chingón, mi cabeza de algodón!”.

Aseguró que se logró cumplir este objetivo de contar con la megafarmacia, gracias a que se acabó la corrupción que imperaba en el pasado. “Presupuesto hay, el problema era la corrupción en todo: construcción de las obras, mantenimiento de caminos, la educación y la salud”, abundó.

Cuestionó a quienes se manifestaron en contra de la farmacia grande. Sin mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez, comentó que “estuvo aquí la señora, que no puedo mencionar su nombre por cuestiones electorales”, con una pancarta para protestar por esta obra.

“¿Por qué tanto alboroto, tanta bulla?”, preguntó, tras responder que fue por haber quitado este gobierno el negocio y el control de la distribución de las medicinas en México, que estaba en manos de 10 empresas, las cuales obtenían ganancias por 100 mil millones de pesos.

Indicó que desde ayer funciona la Megafarmacia para el Bienestar y ya están los operadores del centro de comando, comunicación, control e inteligencia recibiendo las llamadas de derechohabientes que soliciten un medicamento faltante en su receta médica expedida por médicas y médicos del IMSS, IMSS Bienestar y del ISSSTE. La línea telefónica es: 55 95 00 09 11.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, resumió en una frase la creación del complejo farmacéutico. “La megafarmacia es la megasolución a la megacorrupción que operó en la peor infamia que es la comercialización de la salud”.

Por la mañana, López Obrador reconoció que la gran farmacia podría no funcionar de manera adecuada, lo cual provocará críticas de diferentes actores.

Sin embargo, apuntó, “estamos expuestos al cuestionamiento, al escrutinio, a la crítica, que es importante; si no funciona la farmacia y la gente empieza a ver que no hay medicamentos, aquí van a haber críticas que son buenas, constructivas, y cuestionamientos; eso nos obliga a todos a ser mejores”.

Luego de reiterar que administraciones pasadas hicieron del sistema de salud un modelo de corrupción porque “manejaban una mafia”, indicó que ante las críticas que ahora recibe “no tenemos la piel de gallina, ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales y sabemos resistir, más cuando se trata de una causa justa”.

Durante un breve recorrido por una de las áreas del almacén de medicamentos se pudieron observar estantes en proceso de ser llenados de productos, así como parte del personal que ya laboraba en el lugar.

El director de Birmex, Jens Pedro Lohmann, refirió que en materia económica la adquisición del inmueble significó un ahorro de más de 900 millones de pesos.

Añadió que la ubicación del almacén está a cinco kilómetros de la desviación a Tula, a 5.2 kilómetros del Circuito Mexiquense y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que permitirá satisfacer por tierra la demanda del 70 por ciento de la población en un lapso no mayor a 48 horas.

Asimismo, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, informó que con esta megafarmacia disminuirá el robo de medicinas, el cual hasta ahora se ha logrado bajar 97 por ciento.

Avance crucial en la salud: Delfina Gómez

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó que la Megafarmacia del Bienestar, la más grande del mundo, inaugurada ayer en Huehuetoca, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un avance crucial para mejorar la salud de los mexicanos.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Presidente por la creación de la Mega Súper Farmacia Central, que tendrá un centro general de distribución aquí en Huehuetoca, este proyecto es un avance crucial para mejorar la salud de millones de mexiquenses y de ciudadanos en todo el país”, afirmó la mandataria estatal.

Destacó que estas instalaciones representan un paso significativo hacia un México donde la salud y el bienestar sean accesibles para todos.

“En el Estado de México estamos orgullosos de que el Gobierno de la Cuarta Transformación garantizará el acceso a todo tipo de medicamentos de forma gratuita, incluidos aquellos disponibles en otros países”, aseguró la gobernadora mexiquense.

Delfina Gómez consideró que la Megafarmacia del Bienestar refleja un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud y de las Fuerzas Armadas, especialmente en la distribución de medicamentos, este esquema único que fortalecerá el plan de salud IMSS-Bienestar gracias a su ubicación geográfica cercana a los Aeropuertos Internacionales Felipe Ángeles y al de la Ciudad de México, lo que será clave para movilizar medicamentos a todas las regiones del Estado de México y del país.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que un Gobierno centrado en el bienestar social es no sólo posible sino exitoso, y en el Estado de México seguiremos este ejemplo con programas que ayuden y beneficien a la población, por eso seguiremos trabajando con adecuar y proceder ya lo que es nuestro IMSS-Bienestar”, destacó la gobernadora mexiquense.

Asimismo, felicitó a las autoridades federales por el trabajo de equipar la megafarmacia con la tecnología más avanzada, incluyendo espacios de refrigeración de primera calidad, que fortalecen el sistema de salud con obras que no se habían realizado en otros gobiernos.

“Hoy más que nunca estamos asegurando el derecho a la salud para cada ciudadano. Como Gobierno de la Transformación, en el Estado de México tenemos el compromiso de lograr, unidos y en coordinación, un servicio de salud pública eficiente con más médicos especialistas, médicos generales y con un abasto de medicamentos que hoy vemos se cumplirá con la farmacia aquí en Huehuetoca, que tiene más de 40 mil metros cuadrados”, subrayó.