"Votaremos en contra del PEF 2023", afirma PRI en San Lázaro 

Diputadas y diputados del PRI adelantaron que su voto será en contra del Proyecto de Presupuesto 2023 que presentó ayer el Gobierno federal, debido a que no es austero ni beneficia al país.

En sus redes comentaron que el proyecto recorta recursos a la compra de medicinas y a la construcción de carreteras a nivel nacional.

“Votaremos en contra del PEF 2023 porque ni es austero ni favorece a México. Es ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este gobierno, mientras se recorta a la compra de medicamentos y a la construcción de carreteras en la mayoría de los estados”, aseveraron en sus redes.

Los legisladores señalaron que irán en contra porque las prioridades de México no están plasmadas, además que no tiene explicación que mientras el sector salud padece el desabasto, el Tren Maya reciba cada vez más recursos. “De nuevo Morena pone por delante sus intereses y no el de los mexicanos”, señalaron.

Asimismo, el gasto corriente aumenta tres veces, evidenciando la falsa austeridad del gobierno; y destina más recursos al tren maya que a la atención de problemas urgentes como la falta de medicamentos PRI en San Lázaro

Los priistas aseguraron que Morena nuevamente le da la espalda a las familias mexicanas.

RFH