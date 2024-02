Veda Electoral | ¿Qué pasa si no cobro mi Pensión Bienestar antes del 29 de febrero?

Como bien sabes, debido a las elecciones que se realizarán en México el próximo 2 de junio, en las que se elegirán 19 mil 746 cargos locales y 629 federales, entre ellos el de presidente o presidenta de México, se están adelantando algunos pagos de diversos programas sociales otorgados por el Gobierno Federal.

La Pensión Bienestar es uno de estos pagos que se están adelantando, tanto para aquellos que ya están registrados, como para los que realizaron su registro en diciembre pasado. Recientemente se dio a conocer que será el 29 de febrero el último día en que se harán pagos a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores a causa de la veda electoral, sin embargo muchos beneficiarios se cuestionan sobre qué pasará si no cobras este dinero antes de esa fecha.

leer más Pensión Bienestar | Estos adultos mayores recibirán 12 mil pesos por adelantado

¿Qué pasa si no cobro mi Pensión Bienestar antes del 29 de febrero?

En redes sociales y en canales no oficiales de la Secretaría del Bienestar, se maneja la versión de que si los adultos mayores no cobran su Pensión Bienestar ese 29 de febrero, se les retendrá el dinero y no podrán hacer uso de él hasta después de las elecciones. Esto es completamente falso.

El dinero adelantado, depositado en tu tarjeta del Bienestar, puedes usarlo incluso después del 29 de febrero, no se te retiene y mucho menos se congela para que no lo uses hasta pasando las elecciones. Recuerda que una vez depositado tu dinero en tu cuenta del Banco del Bienestar, lo puedes usar cuando tú quieras.

En caso de que lo quieras sacar en su totalidad, puedes acudir a los cajeros del Banco del Bienestar o también en las sucursales de esta institución bancaria. Puedes también hacer uso en compras digitales o sacarlo por partes, dependiendo de tus necesidades.

Adelantarán el pago de la Pensión Bienestar. Foto: Especial

¿Habrá depósitos después del 29 de febrero?

Después de esa fecha ya no habrá depósitos de la Pensión Bienestar. Los pagos adelantados que se están realizando son los que corresponden a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Para los adultos mayores que se registraron en diciembre y que cumplen 65 años entre noviembre del 2023 y junio del 2024, recibirán también los 4 mil 800 pesos que corresponden al bimestre noviembre-diciembre, representando esto un pago triple para ellos. Las fechas en las que se harán estos depósitos, luego de haberse entregado las tarjetas del Bienestar recientemente, serán del 26 al 29 de febrero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.