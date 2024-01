"Quiero estar en contacto contigo": Xóchitl Gálvez comparte su WhatsApp

Xóchitl Gálvez, quien es candidata del Frente Amplio por México, compartió su número para que la gente pueda ponerse en contacto con ella.

La candidata presidencial por medio de sus redes sociales compartió su número telefónico, indicó en X "¡quiero estar en contacto contigo a través de WhatsApp! Mándame un mensaje al teléfono: 55 3507 7104. Por allá nos leemos".

Tras su publicación, hubo varios internautas que la respaldaron, entre los comentarios le señalaron "ya lo añadí a mis contactos. Gracias y arriba Xóchitl", "excelente idea, vamos presidenta", "querida precandidata @XochitlGalvez, acabo de enviarle un WhatsApp. Espero me lea y tome en cuenta mi comentario", "al rato le mando saludos".

Por su parte, hubo a quienes no les pareció la idea: "no lo hagan, no le den sus datos a la campaña. Pero si lo hacen, compren un número aparte y mándenle chingos de memes", "nunca ha contestado en X las preguntas y propuestas. Quién garantiza que que ahora si lo hará", "para qué si ya perdiste y ni las manos metiste", "¿para qué quieres recibir mensajes de la gente que tú no vas a contestar, sino la IA o gente de tu equipo contratada para eso? Tal vez para recopilar sus números de teléfono y otros datos personales, y utilizarlos para tu provecho".

¡Quiero estar en contacto contigo a través de WhatsApp!



Mándame un mensaje al teléfono: 55 3507 7104.



Por allá nos leemos. 🫶🏼 pic.twitter.com/kxahHmL86u — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 5, 2024

