'Reacomodos políticos son naturales', dice Xóchitl Gálvez ante ruptura de priistas con el Frente Amplio.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, se desmarcó de cualquier impulso a la candidatura de Santiago Taboada en la Ciudad de México, y consideró que las rupturas del priismo que derivaron de esta designación son parte de los reacomodos políticos.

Entrevistada tras recibir la constancia que la acredita como precandidata del partido del sol azteca, negó haber abogado por el panista para que se quedara con la postulación para la Jefatura de Gobierno; sin embargo, apuntó que los partidos que tomaron la decisión, el PAN, PRI y PRD, le aseguraron que era el más competitivo.

“Yo no estaba aquí en la ciudad, lo que siempre planteé es que vaya el candidato más competitivo, es lo que yo le he planteado a los partidos en todos lados. Yo estaba en Orizaba, no sabía que se estaba discutiendo y tomando esa decisión. Si la decisión de los partidos es esa, yo voy a cerrar filas, respeto la decisión de los partidos, los partidos me garantizan que era el personaje más competitivo, yo respeto eso”, expresó.

Ante la ruptura por parte de Adrián Rubalcava tras la designación de Taboada, Gálvez dijo que aunque se debe privilegiar la unidad, estos reacomodos son naturales.

“Uno quisiera la unidad absoluta, pero yo respeto a quien toma una decisión distinta y hay que seguir trabajando, llamo a todos los que están a sumarse y hay de otros partidos que se están sumando, entonces esto es un reacomodo que se da en política y hay que verlo de manera natural, no me gusta, pero así es esto”, declaró.

Al respecto, el dirigente nacional del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, lamentó la decisión de quienes rompieron con el FAM, pero señaló que es tiempo de cerrar filas, por lo que llamó a sus integrantes a sumar votos para Xóchitl Gálvez y para Santiago Taboada.

“Tomamos una decisión importante por el Frente Amplio en la capital de nuestro país, yo les digo, reconociendo que había otras aspiraciones de otros compañeros y compañeras, hoy tenemos una candidatura ya considerada la que debe representarnos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hay que cerrar filas, caminar hombro con hombro, porque la Ciudad de México y el país nos necesitan.

“Reconozco que hay dificultades en el trato de los partidos para lograr la totalidad de la unidad de las candidaturas, pero cualquiera que sea la decisión que se termine tomando, al final de cuentas vamos a terminar todos en el Frente Amplio por México y el PRD aquí refrenda su compromiso. Que se sumen muchos votos por cada uno de los partidos para que con Xóchitl a la cabeza la hagamos presidenta de México, este debe ser el compromiso”, puntualizó.

JVR