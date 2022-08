Rechaza Cuauhtémoc Cárdenas mandos militares para seguridad; le preocupa situación del país

Cuauhtémoc Cárdenas manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en México, causada por los grupos criminales que se han apoderado cada vez más del territorio, sin embargo, mostró su rechazo a que la militarización del país sea la solución .

El tres veces candidato presidencial participó en la plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario Plural, donde expuso su negativa a que haya “mandos militares” en las corporaciones policiacas, como se plantea para la Guardia Nacional por parte del Gobierno federal.

Dijo que además del tema de la inseguridad pública, está muy preocupado por los problemas económicos, que se reflejan en la pobreza, y educativos que atraviesa México.

En ese sentido, dijo que en los partidos no está presente la “chispa” para hacer conciencia y responder a las necesidades de la ciudadanía.

“No veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar soluciones a los problemas del país, seguramente están por ahí guardados en las declaraciones de principios, pero no están a la vista, pero no veo ninguna acción concreta para buscar efectivamente dar atención a esto que son problemas graves del país"

Agregó que: "No veo a ningún partido con propuesta y con una iniciativa que pudiera agrupar a sectores importantes de la ciudadanía y ahí es donde van a surgir las posibilidades de cambio, yo creo que van a venir de la gente , de quienes están picando piedra, que se tome conciencia”, apuntó.

El líder de la izquierda también se refirió a la contienda presidencial entre las “corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no le preocupa que se haya adelantado el proceso .

Sin embargo, Cárdenas Solórzano aseveró que lo que sí deberían decir todos los aspirantes es para qué quieren ocupar la silla presidencial y señaló que él en lo particular no va a dar su voto sólo por simpatía.

“A mí no me preocupa que se haya adelantado la sucesión. Pero, de perdida, que nos digan para qué quieren ser Presidente. No nos están diciendo para qué quieren ser. Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente”