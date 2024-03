Rechazan consejeros riesgo de narcoelección

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en que el Proceso Electoral 2023-2024 no está en riesgo y se desarrolla en tiempo y forma, además de que descartaron que pueda darse una “narcoelección”.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, informó que todos los días el organismo electoral trabaja a lo largo y ancho del país, para atender los temas de seguridad y búsqueda de paz para los comicios.

“La garantía y la seguridad con la que nosotros llamamos a que salga a votar el día 2 de junio, es porque estamos generando las condiciones en aquellos lugares, aquellos rincones donde se observe que hay un punto que atender en materia de seguridad, acceso, instalación de casillas, allí lo estamos atendiendo”, declaró.

El consejero Arturo Castillo añadió: “No tenemos ningún elemento para pensar que esto sea una narco-elección”. No obstante, reconoció que existen temas de violencia e inseguridad en el país que tienen que ser atendidos, “pero de ahí no se sigue en forma alguna que la elección esté en riesgo”.

La consejera Carla Humphrey reiteró que la elección no está en riesgo, por lo que hizo “un llamado muy enfático a los medios de comunicación a no hacer esta difusión de que el proceso electoral es el más violento en la historia, porque muchos de los temas no tienen que ver con el proceso electoral”.

En la sesión del Consejo General los consejeros y los representantes de los partidos políticos debatieron una propuesta del PT, con el apoyo de Morena, para que el INE aprobara el diseño de una campaña de difusión, donde se informe que existen las condiciones necesarias para que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio.

El representante petista, Gerardo Fernández Noroña, expuso que, con argumentos de inseguridad, sus adversarios políticos han lanzado una “campaña feroz” para poner en duda el proceso electoral porque las preferencias por sus candidatos no les favorecen.

En su oportunidad el presentante del PAN, Víctor Hugo Sondón, exigió al INE que concrete con autoridades de seguridad, un atlas de riesgo para las elecciones, y recordó los actos violentos y los asesinatos registrados en el actual proceso comicial.