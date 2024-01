Reducción de salario e inscripción al ISSSTE en SCJN, 'es una cuestión voluntaria', no se le puede negar a nadie: AMLO

Tras asegurar que es un mal ejemplo que la Suprema Corte le niegue a la ministra Lenia Batres reducir su sueldo e inscribirse en el ISSSTE para recibir los servicios de salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una cuestión voluntaria solicitar esas medidas, para estar acorde con los principios de austeridad republicana.

MÁS INFORMACIÓN SCJN niega a Lenia Batres la reducción de su sueldo; ella tiene que regresar excedente

“Es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería, creo que eso no se lo puede negar nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE, que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, comentó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 12 de enero de 2024 https://t.co/FLETySv6t5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 12, 2024

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO opinó que el máximo tribunal del país está dando mal ejemplo, por lo que insistió en su decisión de presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, lo cual será el próximo 5 de febrero.

“Debe hacerse a un lado la simulación, y que de verdad haya un estado de derecho no de chueco, pero ya conocen cuáles son los posturas. Va a haber la oportunidad, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más de lo que obtiene el Presidente”, detalló AMLO.

AMLO adelantó que tiene información probada de que un personaje de la Suprema Corte, del más alto nivel, “que con ese fondo de atención médica privada, se hizo una cirugía, se respingó la nariz”, sin embargo se negó a revelar el nombre.

AMLO mencionó que en su próximo libro se aborda el caso, ya que “se puede hacer la denuncia sin el escándalo. Además por respeto a su familia porque es muy vergonzoso, pero sí lo trato nada más sin decir quién, él lo sabe, y a lo mejor en su momento, como muchas otras cosas, no. Se ven normales, como se veía normal la corrupción”, finalizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR