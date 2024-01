Reforma al PJ, para instaurar autoritarismo, acusa Xóchitl

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que la reforma que el mandatario Andrés Manuel López Obrador pretende hacer al Poder Judicial habla de su intención de “instaurar el autoritarismo en el país”.

Entrevistada tras el encuentro que sostuvo con militantes de las tres fuerzas políticas que la respaldan y Xochilovers en Guadalajara, Jalisco, fue cuestionada sobre la insistencia del Ejecutivo federal de enviar una reforma al Poder Judicial, respecto a lo que dijo que en lugar de que el mandatario federal se concentre en ese tema, debe mejorar la estrategia para combatir la inseguridad.

“El Presidente quiere jugar con esta idea de que si los jueces son elegidos por voto popular la cosa va a mejorar y la verdad es que lo que el Presidente tendría que hacer es mejorar la estrategia de seguridad para que no se comentan delitos y respetar la Constitución.

“Quiere tener ministros que estén a su servicio y la verdad es que el propio ministro (Arturo) Zaldívar, que es como de sus adeptos, ha dicho que sería un error elegir a los jueces por voto popular. Eso habla de que el Presidente lo que quiere es instaurar un autoritarismo y México no lo puede permitir, la división de poderes es clave y eso es lo que vamos a defender en estas elecciones”, declaró.

Los representantes de los medios de comunicación también le preguntaron a Gálvez sobre los espectaculares instalados a nivel local en los que piden apoyo para ella y para Pablo Lemus, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, respecto de los que la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México se deslindó.

“Yo no los he puesto, es claro que yo no los puse, yo ya me deslindé, pero es increíble que Morena no haya visto los 10 mil espectaculares que se pusieron durante la precampaña, que esos espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum y ahora se quejan por seis espectaculares, o sea, no tienen moral. Yo tengo un gran cariño y reconocimiento personal por el gobernador (Enrique Alfaro) y por el senador, obviamente, Clemente Castañeda, y eso no va a cambiar.

“Seguramente pueden venir de la sociedad civil, porque me parece que suena más a sociedad civil, porque hay un sector de la sociedad civil, obviamente, que apoya al candidato de Movimiento Ciudadano y que me apoya a mí. Yo así lo veo”, expresó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez anunció que acepta la invitación que la activista Ceci Flores Armenta y las mujeres que integran las organizaciones nacionales de madres buscadoras hicieron a las precandidatas presidenciales para que las acompañen a una búsqueda y conozcan un México que duele, pero que es necesario sentirlo.