“Reformas que plantea AMLO no van a pasar”

Con la advertencia de que las reformas que planea enviar el Presidente de la República en febrero del 2024 se van a encontrar con la misma negativa de la oposición para ser aprobadas, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirma que ahora se deberá aprovechar y trabajar en planes para presentar soluciones que, considera, Morena no ha podido atender.

Sin embargo, para el exgobernador de Coahuila el trabajo no debe ser sólo dentro de la alianza con miras a las próximas elecciones, sino también en el interior del partido tricolor, para “seguir adelante” pese a que ha padecido salidas de personajes que cobijó para llegar a diversos puestos y que hoy lo dejan para “entregarse totalmente” al movimiento de la Cuarta Transformación en busca de nuevos espacios de poder.

El Presidente ya anunció que enviará reformas, entre ellas una para insistir en que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Sedena; ¿lo apoyará el PRI? Nuestro país vive una gran crisis en materia de seguridad producto de tres cosas; la primera, la falta de acuerdos en este país entre los tres órdenes del gobierno para lograr la paz, porque la paz es posible y prueba de ello es Coahuila, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro.

Segundo problema, en la opinión pública, en la sociedad, se está normalizando el tema de los homicidios; es decir, ya no nos alarmamos y esto se convierte en una tragedia y también en algo que evita el diálogo, el debate. El homicidio de estos muchachos en Guanajuato es terrible, pero lo más terrible es revictimizarlos.

La tercera es que el país ya no está destinando recursos para la seguridad y parecería que la única solución es que la Guardia Nacional sea militar y nos están llevando a ese debate para este enero.

La Guardia Nacional tiene que ser civil, tiene que haber un acuerdo nacional por la paz, porque muchos gobernadores ya no están enfrentando por miedo o por complicidad. No va a transitar esta reforma que plantea el Presidente de la República al menos aquí en Cámara de Diputados, no obstante que ya haya adquirido, comprado o sometido a Movimiento Ciudadano.

(Morena) está construyendo un Estado dictatorial. Dice que en el país hay democracia y, por otro lado, quiere deshacer al INE y al Tribunal (Electoral). Cambia los conceptos para acomodárselos

¿En esta confrontación con MC el diálogo ya está cerrado? MC nunca ha estado con nosotros, ha funcionado como un esquirol para dividir el voto.

Veo en Dante (Delgado) a un hombre de la vieja política, caprichoso, caciquil, que asume que es dueño de las personas, porque toma las decisiones por todo MC, que cuando tuvo un descalabro jurídico en Nuevo León, que ellos provocaron por su inexperiencia y soberbia, trata de desquitarse pero, ¿cómo se desquita?, uniéndose a lo que él criticó.

Es un hombre lleno de contradicciones, alejado ya de la realidad… Mi pronóstico es que le harán segunda a Morena a cambio de no desaparecer.

No es que tenga la puerta cerrada, nosotros siempre hemos pedido que haya un gran frente opositor para detener la destrucción del país; más bien, ya el momento parece que se agotó porque ya no pueden unirse legalmente a las alianzas nuestras y porque ellos van sobre su tres por ciento para tratar de conservar votos de poder.

El PRI ya perdió el Estado de México; ¿qué debe aprender para no repetir esto en las siguientes elecciones? Hay cosas que son del partido y otras de lo que pasa. Tuvimos una buena candidata y priistas que se entregaron para ganar, pero otro tema son esa camada de gobernadores en donde va Alfredo Del Mazo, Quirino Ordaz, Omar Fayad, que se plegaron al poder, que no defendieron a nuestro partido, fueron laxos. Eran gobernadores entregados al Presidente y ahora reciben sus recompensas en las embajadas, uno en Noruega a pesar de que el tipo no tiene el menor conocimiento; es una burla hasta para el Presidente.

Pero hay otros factores, el narcotráfico, las encuestas falsas, pero vamos hacia delante, tenemos una gran candidata que es Xóchitl Gálvez.

¿Qué opina de las críticas hacia su equipo y la estrategia que tiene? En el equipo de Xóchitl siempre hay autocrítica, que es muy buena, es honesta.

Acá siempre habrá autocrítica y respeto a la ley, pero hay una crítica que no aceptamos… Son críticas producto del bando en el cual están alineados.

¿Ve errores en Morena? Está construyendo un Estado dictatorial. Dice que en el país hay democracia y, por otro lado, quiere deshacer al INE y al Tribunal (Electoral). Cambia los conceptos para acomodárselos. Ahora nos dice que quiere que los magistrados y jueces sean electos por el voto popular y es una trampa porque las democracias se terminan cuando eso se hace, porque tendría un súper poder sobre los otros dos.

Morena tiene un doble discurso; por un lado, dice ‘hay que hacer esto’, pero, por otro lado, ataca. Son como aquel terrorista que rodeado de bombas entra a una fiesta y se hace explotar.

Nosotros vamos a trabajar con Xóchitl para que sea la próxima presidenta; a mí me tocó la coordinación territorial y un tema de seguridad y ahí vamos a dar una oferta de solución a los problemas de seguridad en este país. La Guardia Nacional no es la solución necesaria; por otro lado, Morena creó el conflicto y no tiene las herramientas políticas para solucionarlo.