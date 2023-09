A refugios para mujeres 0.02% más; ven “insulto”

Para los activistas y especialistas en la defensa de los derechos de las mujeres, es “inadmisible e insultante” el incremento del 0.02 por ciento en el presupuesto del que dispondrán los refugios el próximo año.

La Red Nacional de Refugios (RNR) lamentó que el Gobierno federal sólo haya aumentado dicho porcentaje a las casas de emergencia o lugares de acogida, al asegurar que no es de interés para las autoridades apoyar esos espacios que protegen a las mujeres.

En conferencia de prensa, Wendy Figueroa, directora de la RNR, solicitó a la Cámara de Diputados gestionar un aumento real para los refugios, así como incorporar a las organizaciones a las mesas de análisis del Presupuesto para el 2024.

Según los datos presentados por la organización, en 2023 fueron 485 millones 554 mil 973 pesos y para el 2024 se proyectan 485 millones 673 mil 998, un aumento de apenas 119 mil 025 pesos.

“El programa de refugios no ha tenido incrementos, a pesar de que las autoridades federales dicen que sí. Se han presentado reducciones desde 2019 y los recursos se han mantenido estancados; en 2024 se propone un aumento de 0.02 por ciento, que son 119 mil pesos extra, lo que es inadmisible”, manifestó la activista.

Aseguró que el Gobierno piensa que los refugios no son rentables y señaló que se les olvida que la vida de mujeres y niñas no tiene precio, además de que denunció una predisposición de la autoridad a pensar que no es su obligación mantenerlos.

Gráfico

Por ello, dijo que sólo darán un apoyo y, por lo tanto, se deben buscar más recursos de otros sitios: “Ignoran que los refugios son un mandato para una vida libre de violencia, pues etiquetar recursos para los refugios es una inversión y no un gasto”.

Sostuvo que, en los primeros ocho meses del año, se ha brindado acompañamiento a 12 mil 558 mujeres, lo que es considerado como un alivio para ellas, ya que es un lugar de salvación “ante el infierno que viven por la violencia”.

Dijo que cada año hacen esfuerzos para mantener un presupuesto para la protección las mujeres, además de buscar apoyo de organizaciones internacionales.

Lucía Melgar, profesora de estudios de género e investigadora, consideró que el aumento es un insulto para los refugios, aun sabiendo que hay una demanda de las mujeres por contar con estos espacios, pues se “pichicatea” el presupuesto.

Además, sostuvo que hay un mal entendimiento del principio de austeridad, ya que, por un lado, se castiga a programas que realmente tienen un impacto en la sociedad, como los refugios, pero, por otro lado, se beneficia a las megaobras.

“Se ha buscado minimizar la violencia contra las mujeres desde 2019, a pesar de que los casos de violencia van al alza, por lo que hay una negligencia del Estado en los derechos de las mujeres”, indicó.