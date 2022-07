"Salud no tiene que ver con ideologías": AMLO al recibir a médicos de Cuba

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de mejorar el sistema de salud del país y su defensa de traer a especialistas de Cuba para ese fin.

Ante la presencia del primer grupo de galenos procedentes de la isla, contratados por el gobierno federal para participar en el programa IMSS Bienestar, el titular del Ejecutivo federal habló sobre la modernización del sistema de salud, con el objetivo de que no falten medicamentos, especialistas y para que todos los mexicanos tengan derecho y acceso a los servicios sanitarios de manera gratuita.

“Quien no tiene dinero para contratar un médico particular o a una clínica privada lo van a tener, la mitad de los mexicanos están en esa situación, por ello queremos que los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud y sean atendidos y estén bien los equipos y que haya especialistas y se les entreguen sus medicamentos de manera gratuita”, explicó ne medio de la protesta de médicos.

Supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar Nayarit. https://t.co/9Vxg6bMN7P — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 23, 2022

Además, comentó que en el caso de las instalaciones, hay que rehabilitarlas, mejorarlas y equiparlas, para que tengan los equipos más avanzados, pues es necesario atender especialidades como infartos, que es una de las principales causas de muerte de personas en el país.

“Queremos que haya los equipos en todos los centros de salud, pensando en que haya medicina preventiva, primer nivel de atención médica; aparte tener atención los fines de semana, ya que debemos tener médicos todos los días”, sostuvo.

Por ese motivo aseveró que tomó la decisión de contratar médicos especialistas de Cuba por que la salud no tiene que ver con ideologías, sino con derechos humanos, “por ello si hay que traerlos de Estados Unidos, Rusia o Cuba los vamos a traer, aunque les moleste a los adversarios”, dijo.

En este tenor aseguró que todos los médicos van a ser basificados, y adelantó que aquellos que fueron despedidos injustamente van a ser reinstalados, “pero se tiene que revisar porque no queremos gente que cobre sin trabajar; no deben de preocuparse los que están trabajando, pues tienen su derecho a salvo y no van a faltar los medicamentos, pues vamos a mejorar el sistema de salud”, asestó.