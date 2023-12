Samuel García confirma que deja la contienda electoral para la Presidencia

Samuel García, gobernador de Nuevo León decidió no participar en la contienda electoral para la Presidencia de la República, luego de regresar al cargo.

En un acuerdo en el que se reasumen funciones comentó que no hará válida la licencia de separación del cargo.

“El presente Acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como gobernador Constitucional del Estado”, se lee en el documento.

“Y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024 , ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, concluyó.

En el documento señala que el acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico oficial del Estado, además se debe comunicar al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes.

