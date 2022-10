Santiago Creel reprueba aval del Senado a reforma militar; "alianza debe replantearse", dice.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, opinó que es “totalmente reprobable” que el Senado de la República aprobara la iniciativa que amplía el tiempo de los militares en labores de seguridad pública.

Aunque reconoció que el proceso se llevó bajo un carácter constitucional, manifestó su sentir en contra, al considerar que con esto se prorrogará “el desastre de la estrategia de seguridad pública”.

Recalcó en conferencia que la presencia de los militares, entre otros cambios avalados en el Senado, se extenderán hasta el próximo gobierno, por lo que se repetirá “el error efecto guillotina para el 2028”, cuando las Fuerzas Armadas deban retirarse de las labores, poco más de la mitad del sexenio siguiente.

No, las cosas no pueden darse de un día para otro como si fuera blanco y negro, día y noche, así no funciona el tema de seguridad. Tiene que ser un esquema progresivo, algo que vaya en una cadencia y que vaya pudiéndose llevar a cabo de una manera que sea progresiva con las pausas necesarias y el tiempo que se requiera Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Creel Miranda rechazó que la postura de la oposición sea en contra de los militares, sino “todo lo contrario”, pues subrayó que con el proyecto respaldado por Morena se vulnera a las Fuerzas Armadas, lo que generará consecuencias dentro y fuera de México.

“En vez de cuidar y defender a las Fuerzas Armadas, les están orillando a asumir una responsabilidad que no les corresponde, y que además la están obligando a hacer de manera inconstitucional… nadie en su sano juicio desea que las Fuerzas Armadas no salgan de sus cuarteles, no salgan a cumplir sus funciones de seguridad nacional, de seguridad interior y cuando el país entra en situación de desastre”, dijo.

La aprobación de este proyecto, refirió, obliga a que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) piensen en cómo "reformular" la alianza Va por México, pues expuso que ésta no puede continuar en los mismos términos.

“Amerita una reconstrucción. Nosotros hemos cumplido a cabalidad y hemos honrado nuestra palabra, nuestros compromisos, nuestra plataforma… Somos la auténtica oposición, junto con quiénes han votado en contra de esta reforma de los distintos partidos”, declaró.

MAEP