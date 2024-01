Secuestran al mes a cuatro migrantes en promedio; van 214 desde 2019

El tránsito de migrantes extranjeros por territorio mexicano es cada vez mayor, a pesar del riesgo que corren de ser detenidos, secuestrados o, en el peor de los casos, asesinados, pero para Carmen “N”, de origen venezolano, el riesgo “siempre ha existido; hay muchas muertes y desapariciones hormiga, pero no las ven hasta que ocurren desapariciones de grupos grandes”.

En lo que va del sexenio, cada mes han sido secuestrados, en promedio, al menos cuatro migrantes irregulares en alguna parte del territorio mexicano, de acuerdo con los registros del propio Gobierno.

En los últimos días de 2023, 31 migrantes que viajaban en un autobús fueron plagiados por un comando en la carretera Matamoros-Reynosa, Tamaulipas, de los cuales, de acuerdo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuatro son ciudadanos de su país. A esto se suman otros cinco secuestrados con el mismo modus operandi en la misma región, que ya fueron liberados.

Carmen afirma que desde que llegó a México en noviembre, “aquí ha sido donde más mal te tratan las autoridades, porque ellos están con los grupos que nos roban o nos venden; yo sé de muchas chicas que se roban, sólo ellos saben para qué”.

La mujer, originaria de Barrio Obrero, en Caracas, dice que “no hay como estar en la patria; a veces es mejor irse, cuando sabes que de todos modos donde te quedes vas a morir; siempre que salimos hay una esperanza; sí es peligroso, y ahora, sobre todo, alertan mucho sobre México.

“Antes de que llegáramos mi esposo y yo a Guatemala, nos dijeron que no fuéramos, pero de todos modos ya llegamos hasta aquí y no nos vamos a ir; diario que vas caminando pasan cosas y pasan cosas feas, pero vamos a llegar”, señaló.

Aunque los reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) no consignan los datos del 2022, desde el 2019 y hasta noviembre del 2023 señalan 178 migrantes secuestrados —incluidos 22 niños y adolescentes—, de los cuales 109 casos ocurrieron en el 2023.

Gráfico

En el 2019 se reportaron 13 casos de personas adultas; en el 2020, la privación ilegal de la libertad contra dos, mientras que en el 2021 se señalan 54 víctimas, de las cuales siete eran menores de edad.

El año anterior fueron secuestrados 15 menores de edad y 94 personas adultas.

A las 178 víctimas contabilizadas hasta el 2023 se suman las 36 reportadas esta semana, para un total de 214 víctimas de este ilícito en 47 meses.

Para Natalia, quien viaja desde Ecuador, el mayor peligro que ha enfrentado es “la extorsión”, porque en México ocurre de manera distinta.

“Aquí te piden dinero desde que entras, pero en Guatemala yo llegué por otras dos personas que también llevan niños, como yo; vamos muchas madres solas, pero en ese país te pide un agente y no te vuelven a pedir. En México no; te piden en cada estado que llegas y terminas con nada; también hay mucha gente que te ayuda, te dan cosas, ropa, zapatos, comida, pero quienes te tratan mal son los de la camisa como café (personal del Instituto Nacional de Migración)”, contó.

Pero dice que prefiere correr peligro que regresar a su país, e incluso ya encontró un trabajo en una fonda cerca de la Basílica de Guadalupe para juntar dinero y retomar su camino a mitad de año, cuando ya haya juntado dinero.

Para Javier Urbano Reyes, catedrático de la Universidad Iberoamericana, la muerte y desaparición de decenas de migrantes debe alinearse para velar por los derechos humanos.

Los objetivos, dijo, deben centrarse en la contención fronteriza a través de infraestructura de vigilancia y el aumento de personal, además del diseño de acuerdos bilaterales para evitar que los países de recepción asuman la responsabilidad directa, delegando a las naciones de tránsito o de origen la función de territorio de espera, bajo el eufemismo de “tercer país seguro” y la operación de estrategias que restan capacidad de protección a las figuras de refugio.

“Miles de migrantes, principalmente venezolanos, se encuentran varados en el norte de México y ahora ya no sólo es esa zona, ya que se han extendido por buena parte del territorio nacional, en medio de los peligros que ya traen grupos delictivos”, dijo.

En entrevista con La Razón, la directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Laura Dib, dijo que “en Venezuela no ha cambiado nada. La situación de violación de derechos humanos, la emergencia humanitaria, la violencia generalizada son aspectos que se mantienen.

“Nada ha cambiado en ese sentido y por ello miles salen a diario del país; ahora ya no piensan sólo en Estados Unidos como destino, he escuchado a muchos pensar en México como su destino; en México sienten una seguridad, muchos de ellos, y a pesar de la violencia que existe en el país azteca no van a regresar, porque están acostumbrados a eso y prefieren el riesgo de esas violencias, pero con otro tipo de vida; muchos de ellos creen que eso no ocurrirá en Venezuela”, señaló.

Indagan plagio, pero a 3 días, no hay datos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se investiga el caso de 31 migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas, cuando viajaban a bordo de un autobús de la empresa Senda; sin embargo, reconoció que no se tiene información del grupo delictivo que estuvo detrás de este caso.

“Tenemos el informe de que se reportó este secuestro; ya se está haciendo la investigación. Todavía no, pero yo creo que mañana (hoy) ya vamos a tener más información. Se sabe que es un camión; 30-31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a los migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda”, dijo desde Tabasco.

En breve entrevista posterior a su conferencia, dijo que no hay información certera de la nacionalidad de los 36 migrantes, aun cuando cinco venezolanos fueron liberados posteriormente.

A su vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, indicó que la investigación está en manos de la Fiscalía de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“No tengo el detalle ahora de las nacionalidades, pero vamos a dar toda la información cuando la tengamos”, refirió.

Por separado, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, dijo en entrevista con Grupo Fórmula que el sábado, un autobús que cubría la ruta Monterrey-Matamoros fue interceptado en Reynosa por sujetos armados a bordo de cinco camionetas, de donde levantaron a 31 migrantes, de las 36 personas que viajaban en la unidad.

Asimismo, aclaró que el lunes, en un hecho sin conexión con el anterior, elementos de la Guardia Nacional localizaron a cinco venezolanos, dos de ellos menores de edad, cuando viajaban en un auto cerca de Reynosa, quienes fueron abandonados por el conductor y su acompañante.