Semar asegura dos mil 357 narcolaboratorios

En cinco años han sido desmantelados dos mil 357 laboratorios en el país, lo que impidió la producción de casi ocho mil toneladas de metanfetaminas y representó un golpe a las finanzas del crimen organizado por más de dos billones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda.

Al presentar el informe quincenal de la lucha contra las actividades del narcotráfico en el actual Gobierno, el almirante secretario detalló que en dicho periodo fueron decomisadas 535.1 toneladas de metanfetaminas y dos mil 528.69 toneladas de sustancias químicas.

Agregó que del 12 al 25 de diciembre se logró la desactivación de 11 laboratorios, con lo cual se impidió elaborar 127.339 toneladas de metanfetaminas, con un valor de 33 mil 029 millones de pesos.

Explicó que del 1 de diciembre del 2018 al 25 de diciembre de este año se lograron decomisar ocho mil 170.99 kilos de fentanilo, de los cuales poco más de una cuarta parte se dio durante el 2023, mientras que fueron asegurados 555 mil 611 kilogramos de metanfetaminas, la mayor cantidad (403 mil 204 kilos) en el último año.

Respecto a los cargamentos de cocaína, las Fuerzas Armadas y federales incautaron 192 mil 230.6 kilogramos durante este Gobierno, y 738 mil 929 kilos de mariguana; 637.4 millones de pesos en efectivo y 141.5 millones de dólares.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se aprehendió a 49 integrantes de tres cárteles: del Pacífico (CDP), Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL), así como siete células independientes.

Dos de los detenidos en Chiapas corresponden al CDP; 17 del CJNG capturados en Guanajuato e Hidalgo; dos al CSRL aprehendidos en Guanajuato, y 28 corresponden a células independientes que se encontraban en este último estado, así como Ciudad de México, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca y Querétaro.

Crimen, debajo de la media

En su oportunidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a los medios de comunicación la cobertura sobre los hechos de violencia ocurridos en Villahermosa, Tabasco, de los cuales “se enteraron hasta en el Vaticano”, así como a la difusión sobre las obras inconclusas del fin de semana.

El mandatario minimizó los bloqueos, disturbios y quema de vehículos en la capital de Tabasco, ocurridos entre la noche del viernes y madrugada del sábado, los cuales “afortunadamente no pasaron a mayores”, a pesar de dos personas reportadas como fallecidas.

“Que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Lo de Villahermosa, no, no, no, no, se enteraron hasta en el Vaticano, fue la nota; afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todo”, aseguró en conferencia de prensa.

Explicó que en la reunión del Gabinete de Seguridad se revisaron las cifras de homicidios diarios en el país durante los últimos días e indicó que el 21 de diciembre se registraron 59 homicidios; el 22, 64; 23 de diciembre fueron 58; en Nochebuena, 65, y en Navidad, 61, las cuales, dijo, están por debajo de la media nacional.

“La gente está en su fiesta de Navidad, ¡qué bueno!. Yo aquí me asomé ayer, el Zócalo estaba lleno y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el centro”, dijo.