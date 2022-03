Germán Martínez pide al Gobierno dejar de culpar al pasado de la violencia en México

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, llamó a cambiar la estrategia de seguridad pública en el país y dejar de "echar culpas" al pasado por los hechos violentos que ocurren en el país, como el caso de Michoacán en donde asesinaron a 17 personas en un velorio.

Germán Martínez también consideró que el conjunto de instituciones de Michoacán y del Gobierno de México están fallando en garantizar la seguridad a los habitantes.

Aseguró que a los gobiernos no se les elige para "andar de arqueólogos buscando en el pasado", pues afirmó que esa acción en nada consuela a las víctimas de la violencia en México.

"A los gobiernos no se les elige para dar explicaciones o andar de arqueólogos buscando en el pasado. Sí Calderón, sí, tenía un desorden en el gabinete, en el gabinete de seguridad, en el gabinete García Luna. No se hablaba con el comandante de la policía ni con el secretario de la Defensa. Y eso ¿En qué consuela a los familiares de los muertos michoacanos que García Luna esté detenido por los gringos, no por nosotros?"

Hoy en el @senadomexicano el senador #GermánMartínez fijó el posicionamiento del @gpplural sobre la violencia que se vive en Michoacán.

"Está triunfando el miedo y el terror en Michoacán, estamos fallando nosotros como institución, asumo mi responsabilidad como senador" pic.twitter.com/sT9Zahrn2Y — @GPPlural (@gpplural) March 1, 2022

El senador criticó la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cambiar el nombre de los cárteles para que no afecte al estado de donde son originarios.

"El Estado debe garantizar la libertad y el bienestar. Yo quiero una condena desde 'La Mañanera', no que me vengan a decir que le cambian el nombre del Cártel Jalisco, que le cambien el nombre al Cártel de la Familia Michoacana, ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿Familia con Chabelo? ¿Familia Telerín? Ridiculeces de 'La mañanera'”, destacó.

Además, afirmó que "está triunfando el miedo y el terror en Michoacán, estamos fallando nosotros como institución", por lo que dijo que asume su responsabilidad.

Por lo anterior, pidió deslindar a los "narcos" de las elecciones y el financiamiento de las mismas, para garantizar la seguridad en el país.

Dichas declaraciones surgieron luego de que el senador morenista por Michoacán, Casimiro Méndez, dijo que la entidad no tiene un Estado fallido y culpó a otras administraciones de lo sucedido.

Al llamado de cambiar la estrategia de seguridad se sumaron las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Senado, que señalaron que no se debe minimizar lo ocurrido en Michoacán.

“Es momento de aceptar que es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad”, expuso Damián Zepeda, del PAN.

