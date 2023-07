Nuevos libros de la SEP no dejarán de distribuirse pese a críticas, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no serán retirados ni embodegados los nuevos libros de texto de nivel básico disponibles para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, sólo porque no les gustan los contenidos a los conservadores.

“Ya los libros se están distribuyendo en todo el país, y el 28 de agosto que inicia el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas (…) No se han retirado y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos, imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares”, dijo.

En la conferencia de prensa mañanera en Tepic, Nayarit, el mandatario dejó clara su posición sobre los libros de texto. “¿Cómo vamos a embodegar los libros? En todos lados se van a distribuir, se van a entregar, y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro u ocultar los libros, es como enlatar una película”.

De nuevo salió a defender el contenido de los ejemplares que serán distribuidos en los grados de primaria y secundaria, al señalar que en su elaboración participaron especialistas para dar a conocer la verdadera historia del país y no ocultarla.

“Ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto, ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros, pedagogos, especialistas; sin embargo, hay opositores por dos razones: una, porque son nuevos contenidos y ya esos nuevos contenidos lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque durante el periodo neoliberal.

“No querían que se conociera nuestra historia, se empezó a hacer un lado la historia, se quitó el civismo, la ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales , eran libros, acordes con el modelo predominante, un modelo más enfocado a lo privado, no a lo público, un modelo más enfocado en lo material, hacia el egoísmo, no hacia la fraternidad y a la solidaridad”, resaltó.

López Obrador destacó que los libros fueron realizados por el gobierno sin contratar a empresas privadas, con lo cual se ahorraron sumas millonarias que en administraciones pasadas se pagaban a intelectuales conservadores como el director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, o a grandes editoriales.

El tabasqueño consideró que “es lógico que quienes tienen un pensamiento conservador y a favor del modelo neoliberal no estén de acuerdo”.

Diversos especialistas y algunas asociaciones de padres de familia han solicitado que se retiren los libros de texto de la SEP, ya que contienen errores de ortografía y lenguaje, además de exaltar a personajes como los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

