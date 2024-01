Descartada, elección de Estado; el pueblo va a decidir: Claudia

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que en México está descartado que se realice una elección de Estado, porque afirmó que la decisión la tomará el pueblo de México.

Durante un acercamiento que tuvo con medios de comunicación, rechazó los señalamientos de la oposición sobre la supuesta intervención del Gobierno federal en el proceso electoral en curso y subrayó que fueron los miembros de la Cuarta Transformación los que comenzaron el combate a los fraudes electorales, por lo que no repetirán el mismo esquema.

“Me llama mucho la atención, porque ellos siempre utilizaron al gobierno para apoyar las elecciones. Nosotros somos los que siempre hemos luchado por la democracia, contra los fraudes electorales y contra la participación de los gobiernos en la elección.

“No. Ésta va a ser nuevamente una elección del pueblo de México y el pueblo de México va a elegir a quien quiere que gobierne este país y no solamente por las encuestas, sino lo percibimos en todo el país; el pueblo de México está contento con lo que está ocurriendo en México y quieren que continúe este proceso y vamos a darle continuidad a la transformación. Está descartada una elección de Estado, va a ser una elección en donde decida el pueblo de México”, declaró.

Sheinbaum Pardo también puntualizó que el apoyo que está recibiendo por parte de expriistas, como Eruviel Ávila o Alejandro Murat, es una decisión de ellos, lo que no significa que se les esté ofreciendo o garantizando una posición específica en la Cuarta Transformación o que eso implique que vayan a cambiar el proyecto de nación ni sus principios de no robar, no mentir y no traicionar.

“El Partido Verde lo invita (a Eruviel Ávila) y se integra al Partido Verde. ¿Qué es lo que pasa con personalidades como Alejandro Murat, de Oaxaca? Es una decisión de ellos. ¿Qué es lo que pasa en el frente, en el PRIAN? Que hay una cantidad enorme de personas que no se siente representada; del otro lado se convirtió en un espacio de negocio, la política en el frente es un negocio; no hay proyecto, no hay ideología, no hay pensamiento; es la primera vez que el PRI no lleva candidato y se suma al candidato del PAN.

“Nosotros representamos a nuestro proyecto de nación; hay personalidades, políticos y empresarios (…) No se les ofreció nada, es una decisión que ellos toman de salirse del partido, y en particular Eruviel Ávila está en el Partido Verde y el Partido Verde verá. No porque hay unas personas que se están integrando al movimiento vamos a perder la brújula o los principios o el proyecto de nación”, puntualizó.

La abanderada presidencial morenista señaló que, en materia de seguridad, en lo que respecta a los aspirantes que han sido asesinados, “el Gobierno de México está trabajando en las zonas con mayor delincuencia, con mayor violencia, para garantizar la seguridad de la elección”.

Además, comentó que, en lo que corresponde a la violencia en el país, es necesario que la estrategia se mantenga por dos rutas: la atención a los jóvenes que, dijo, es la solución de más largo plazo y la más humana, y el combate a la impunidad.

“El Presidente (Andrés Manuel López Obrador), su primera sección en la mañanera es Cero Impunidad. Independientemente de quién genera la violencia, si los grupos delictivos están dedicados a la venta de droga u otras actividades delictivas, tenemos que garantizar que homicidio que se cometa, homicidio que se sancione; delito con violencia que se cometa, delito que se sancione; no sólo es labor del Ejecutivo, tiene que ver con el Poder Judicial, por eso nuestra insistencia de que no se puede lavar las manos”, manifestó.