Sheinbaum llama a una 4T con igualdad y unidad en Nuevo León; celebra representación de mujeres

“Nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante su encuentro con la militancia de Morena en Nuevo León, donde respaldó los resultados de las encuestas para definir a las y los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación en nueve entidades del país, así como los criterios de género del Instituto Nacional Electoral (INE), pues subrayó que “las mujeres transformadoras podemos ser lo que queramos ser”.

Recordó que en Morena se respeta la decisión del pueblo de México, contrario a lo que sucede en otros partidos, pues aseveró que, el movimiento de la Cuarta Transformación no obedece a intereses particulares.

“En Morena y en nuestro movimiento, que quede claro aquí en Nuevo León y en toda la República: manda el pueblo de México, no manda nadie más. El bastón de mando que me fue entregado por el mejor Presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento, representa conservar y ampliar el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”, destacó.

Es por ello que en el evento con la militancia —en el que estuvieron presentes Tatiana Clouthier y el empresario Carlos Bremer—, reiteró el llamado a la unidad al interior del movimiento para sumar a toda la gente de buena voluntad que esté de acuerdo con la Transformación que inició en el país desde 2018.

Sheinbaum destaca la prosperidad compartida y la disminución de la pobreza en México. Foto: Especial

Por otra parte, resaltó la nueva forma de gobernar, donde una de las premisas es “por el bien de todos, primero los pobres”, mismo que debe evolucionar a un concepto de “prosperidad compartida”, que implica un crecimiento y bienestar equitativo para todas y todos los mexicanos.

“Nuevo León es tierra de emprendedores y emprendedoras, pero también es tierra de contrastes, y así como decía Morelos, padre de la patria junto con Hidalgo, debe modularse la opulencia y la indigencia, —desde la Independencia—, también nosotros defendemos lo mismo, por eso hablamos de prosperidad compartida”, manifestó, tras hacer la invitación a toda la militancia del estado a evitar dar pasos hacia el pasado.

Señaló que esta visión no solo beneficia a los que menos tienen, pues con este modelo se atrajo mayor inversión extranjera que se ve reflejada en desarrollo económico para el país.

“Viendo a los que menos tienen, a los desposeídos, a los humildes, ha cambiado la economía de nuestro país, no solamente está mejor el pueblo de México, sino que además la economía de México está mejor que nunca, la inversión extranjera está mejor que nunca (...) Disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad, los empresarios están contentos porque cambió la forma de gobernar”, destacó tras asegurar que con obras como el Tren Maya o el apoyo de programas sociales como la pensión para adultos mayores se ha logrado un bienestar nunca antes visto en la nación.

Por su parte, la presidenta de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, hizo el llamado a la militancia a mantenerse unidos y organizados, pues recordó que la oposición no dejará de atacar al movimiento, incluso si esto involucra lucrar con tragedias como la ocurrida recientemente en el estado de Guerrero.

“Tenemos mucho trabajo que hacer, porque los adversarios seguirán utilizando los medios para desvirtuar los logros de la transformación, incluso utilizar tragedias derivadas de fenómenos naturales para engañar y desacreditar, pero que no quede duda de que son los resultados de que están desesperados”, comentó previo a la firma del del Compromiso de Unidad y Militancia por la Transformación en Nuevo León.

