Trabajar aquí también es un sueño para personas en éxodo

Con sueldos de entre mil a dos mil pesos, migrantes irregulares en la Ciudad de México se abren paso para juntar recursos y seguir su trayecto hacia la frontera norte, en espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos.

Juan Hernández, comerciante en la zona del Centro Histórico, dijo a La Razón que en los últimos tres meses ha contratado a tres ciudadanos de Venezuela, pues aseguró, son cordiales y en muchas ocasiones, buenos trabajadores, que no se quejan y dan muchas vueltas para mantener a los clientes contentos con lo que adquieren.

“Cada caso es distinto, pero en especial la gente que ha llegado a trabajar con nosotros busca llegar a Estados Unidos. Me dicen que mientras hacen su trámite para solicitar una cita en Estados Unidos, se emplean de lo que sea para hacerse de recursos, pues tienen gastos que necesitan sufragar”, explicó.

La gente que ha llegado a trabajar con nosotros busca llegar a EU. Me dicen que mientras hacen su trámite, se emplean de lo que sea para hacerse de recursos

Juan Hernández

Comerciante del Centro Histórico

Señaló que no hay un tiempo determinado para que sean contratados, porque desde un inicio indican que van a estar poco tiempo en lo que les resuelven la cita, pues aseguró que los que tienen mayor suerte les dan su entrevista en 20 días, pero en otras situaciones tarda más.

“En mi caso particular estuvieron tres meses y medio, y los he contratado porque aceptan condiciones, mientras que los mexicanos no quieren hacer muchas cosas. Llegan temprano, no te ponen peros, no están en el teléfono y no pierden el tiempo; cosas que al mexicano le pesan”, agregó Hernández.

El empleador mencionó que el pago se hace de manera semanal y en efectivo, pues no cuentan con papeles; sin embargo, está consciente de que es una manera irregular de contratar a los migrantes, pero aclaró que lo hace por humanidad, ya que se acercan a “casi rogarle” por tener un trabajo.

El objetivo es tener dinero para irme a la frontera norte, porque está muy difícil sobrevivir. Trabajo de lo que sea y en donde sea, no le tengo miedo al trabajo

Brian “N”

Migrante venezolano

Brian “N”, de Venezuela, atiende uno de estos comercios en donde vende todo tipo de productos, que van desde ropa, tuppers, plásticos o calzado.

“El objetivo es tener dinero para irme a la frontera norte, porque está muy difícil sobrevivir; por ello, trabajo de lo que sea y en donde sea, pero no le tengo miedo al trabajo, mientras lo tenga”, explicó.

El migrante comentó que se queda junto a otros de sus compañeros en un hotel cercano, aunque espera que en unos meses pueda irse, pero agradece el trato que le han dado en los dos meses que tiene en la capital.

“Busqué muchos trabajos, pero no todos te ayudan porque es ilegal contratarnos, por eso trato de hacerlo bien, para seguirlo teniendo”, señaló el hombre, a quien le pagan mil 500 pesos semanales y en efectivo.

Sin papeles, donde los pueden contratar es en el sector informal, pero ahí sí pueden ser sujetos a que no se respeten las condiciones laborales, como horario o sueldos

Lorenzo Roel

Comisión Laboral del CCE

Datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) señalan que en 2023 llegaron de manera ilegal al país 782 mil 176 migrantes, cifra 77 por ciento mayor que las registradas en 2022, cuando se contabilizaron 441 mil 409 detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, a partir de agosto pasado es cuando se registra un aumento considerable en la llegada irregular de extranjeros de diversas nacionalidades, con un promedio mensual nacional de nueve mil personas.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró a este diario que los migrantes deberían entrar al sector formal, debido a que se debe aprovechar su fuerza laboral, pues muchos tienen experiencia o son profesionistas en diversas áreas.

“En nuestro sector se contrata a las personas que tienen la formalidad, porque si no tienen sus documentos simplemente no se puede hacer. Se debe aprovechar su experiencia ya que muchos son profesionistas, pero debe ser en el ámbito formal”, sentenció.

Nadie me da trabajo porque soy ilegal, por eso busco pedir en la calle; aparte, es difícil porque tengo tres niños y no hay quien me los cuide

Dayana “N”

Migrante venezolana

El representante empresarial detalló que la formalidad es necesaria también para evitar algún otro problema, como que no se respeten las condiciones de trabajo, como se realiza en el sector informal.

“Sin papeles, donde los pueden contratar es en el sector informal, pero ahí sí pueden ser sujetos a que no se respeten las condiciones laborales, como horario o sueldos, entre otros”, explicó.

A pesar de ello, hay personas que no han tenido la misma oportunidad de lograr encontrar un trabajo, como Dayana, quien diariamente busca recursos pidiendo dinero en las calles de la ciudad.

Con sus tres hijos y una cartulina en la que pide apoyo a la gente a las afueras del Metro Buenavista, espera que en algún momento tenga la oportunidad de trabajar en algún sitio.

“Nadie me da trabajo porque soy ilegal, por eso busco pedir en la calle; aparte, es difícil porque tengo tres niños y no hay quien me los cuide”, expresó la migrante venezolana.

En diversos establecimientos del Centro Histórico extranjeros han encontrado un ingreso. Fotos: Jorge Butrón

Rescata INM en un mes a 2,501 personas en Puebla

El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a dos mil 501 personas extranjeras migrantes en el estado de Puebla durante el mes de enero del año en curso.

De acuerdo con la dependencia federal, las personas que recibieron ayuda son 306 mujeres y 989 hombres adultos que viajaban solos, así como mil 205 personas distribuidas en 292 núcleos familiares y un menor de edad no acompañado.

Después de las distintas acciones de verificación realizadas de manera coordinada con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), policías estatales y municipales, los migrantes auxiliados fueron canalizados a instalaciones del instituto o al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según el caso, y se pudo corroborar que las más de dos mil personas provienen de 36 países.

De esta manera se contabilizaron 520 personas provenientes de Venezuela; de Honduras, 402; Guatemala, 315; Ecuador, 319; Haití, 212; Cuba, 163; Guinea, 89; Colombia, 76; Nicaragua, 75; República Dominicana, 71; El Salvador, 69; Senegal, 28.

De Afganistán, 24 personas; Chile, 16; Brasil, 15; China, 14; Angola y Perú, 13 respectivamente; Chad, 11; Kazajistán y Pakistán, nueve cada uno; Togo y Uzbekistán, cinco por cada país.

Además de cuatro originarios de Etiopía; Bolivia, Camerún, Sudan, tres respectivamente; del Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Madagascar, Vietnam y Yemen, dos personas por país y de Benín, Eritrea y Mauritania una persona por cada uno.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpetas de investigación por el probable delito de tráfico de personas y cinco personas mexicanas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en dicho delito.

Apenas el jueves, el INM dio a conocer que, durante el mes de enero, aseguró en coordinación con la Guardia Nacional a dos mil 004 personas migrantes en el estado de Sonora procedentes de Asia, África y América.